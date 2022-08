福山雅治と柴咲コウによるユニット・KOH+が新作EP「ヒトツボシ ~ガリレオ Collection 2007-2022~」を9月14日にリリースする。

本作には9月16日に公開される2人の出演映画「沈黙のパレード」の主題歌「ヒトツボシ」がリード曲として収められるほか、これまでKOH+が発表した「KISSして」「最愛」「恋の魔力」のリマスタリングバージョン、柴咲のコーラスパートと福山の声を新たにレコーディングした「99 -New Era Remix-」、「ヒトツボシ」のアコースティックバージョンの6曲を収録。本作は通常盤のほか、DVD、三方背ケース、フォトブック、フォトカードが付属する福山のオフィシャルファンクラブ・BROS.会員限定盤、ブックレット、三方背ケース、フォトブック、フォトカードが付属する“フォトブック付き限定盤”、DVD、ブックレット、三方背ケースが付属する“映像付き限定盤”の4形態で発売される。

“映像付き限定盤”付属DVDには、「ヒトツボシ」のミュージックビデオ、「KISSして」「最愛」「恋の魔力」のデジタルリマスター版の映像、2017年開催の「KANPAI JAPAN LIVE 2017@東京ドーム」より「KISSして」「最愛」のライブ映像、レコーディングやMV撮影のメイキング映像などを収録。フォトブックにはとんだ林蘭が手がけた「ヒトツボシ」のアートワークや写真が24ページにわたって掲載される。

BROS.会員限定盤には全形態共通の6曲に加えて、井上鑑がピアノ、小倉博和がギターを担当した「vs. ~知覚と快楽の螺旋~(guitar×piano ver.」)のリマスタリングバージョンをボーナストラックとして収録。この限定盤に付属するDVDには、“映像付き限定盤”付属DVDとは異なるライブ映像が収められる。

KOH+「ヒトツボシ ~ガリレオ Collection 2007-2022~」収録内容

CD

・ヒトツボシ

・KISSして

・最愛

・恋の魔力

・99 -New Era Remix-

・ヒトツボシ Acoustic Arrange ver.

・vs. ~知覚と快楽の螺旋~(guitar×piano ver.)-Bonus Track- ※BROS.会員限定盤のみ収録

映像付き限定盤付属DVD

Music Video

・ヒトツボシ

・KISSして

・最愛

・恋の魔力

Live Movie

・KISSして(「KANPAI JAPAN LIVE 2017」ver.)

・最愛(「KANPAI JAPAN LIVE 2017」ver.)

Making Movie

・Recording Making & Interview

・Art Work Making

・Music Video Making

BROS.会員限定盤付属DVD

Live Movie

・ヒトツボシ(「お前と密会 2022」ver.)

・KISSして(「WE'RE BROS. TOUR 2022 “光” -HIKARI-」ver.)

・vs.2022 ~知覚と快楽の螺旋~ (「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 "Promise for the Future"」ver.)

・最愛 (「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 "Promise for the Future"」ver.)

・恋の魔力(「WE'RE BROS. TOUR 2014 HUMAN」ver.)

・覚醒モーメント(「福山☆冬の大感謝祭 其の十一」ver.)