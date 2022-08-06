福山雅治と柴咲コウによるユニット・KOH+が新作EP「ヒトツボシ ～ガリレオ Collection 2007-2022～」を9月14日にリリースする。
本作には9月16日に公開される2人の出演映画「沈黙のパレード」の主題歌「ヒトツボシ」がリード曲として収められるほか、これまでKOH+が発表した「KISSして」「最愛」「恋の魔力」のリマスタリングバージョン、柴咲のコーラスパートと福山の声を新たにレコーディングした「99 -New Era Remix-」、「ヒトツボシ」のアコースティックバージョンの6曲を収録。本作は通常盤のほか、DVD、三方背ケース、フォトブック、フォトカードが付属する福山のオフィシャルファンクラブ・BROS.会員限定盤、ブックレット、三方背ケース、フォトブック、フォトカードが付属する“フォトブック付き限定盤”、DVD、ブックレット、三方背ケースが付属する“映像付き限定盤”の4形態で発売される。
“映像付き限定盤”付属DVDには、「ヒトツボシ」のミュージックビデオ、「KISSして」「最愛」「恋の魔力」のデジタルリマスター版の映像、2017年開催の「KANPAI JAPAN LIVE 2017＠東京ドーム」より「KISSして」「最愛」のライブ映像、レコーディングやMV撮影のメイキング映像などを収録。フォトブックにはとんだ林蘭が手がけた「ヒトツボシ」のアートワークや写真が24ページにわたって掲載される。
BROS.会員限定盤には全形態共通の6曲に加えて、井上鑑がピアノ、小倉博和がギターを担当した「vs. ～知覚と快楽の螺旋～（guitar×piano ver.」）のリマスタリングバージョンをボーナストラックとして収録。この限定盤に付属するDVDには、“映像付き限定盤”付属DVDとは異なるライブ映像が収められる。
KOH+「ヒトツボシ ～ガリレオ Collection 2007-2022～」収録内容
CD
・ヒトツボシ
・KISSして
・最愛
・恋の魔力
・99 -New Era Remix-
・ヒトツボシ Acoustic Arrange ver.
・vs. ～知覚と快楽の螺旋～（guitar×piano ver.）-Bonus Track- ※BROS.会員限定盤のみ収録
映像付き限定盤付属DVD
Music Video
・ヒトツボシ
・KISSして
・最愛
・恋の魔力
Live Movie
・KISSして（「KANPAI JAPAN LIVE 2017」ver.）
・最愛（「KANPAI JAPAN LIVE 2017」ver.）
Making Movie
・Recording Making & Interview
・Art Work Making
・Music Video Making
BROS.会員限定盤付属DVD
Live Movie
・ヒトツボシ（「お前と密会 2022」ver.）
・KISSして（「WE'RE BROS. TOUR 2022 “光” -HIKARI-」ver.)
・vs.2022 ～知覚と快楽の螺旋～ （「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 "Promise for the Future"」ver.)
・最愛 （「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 "Promise for the Future"」ver.)
・恋の魔力（「WE'RE BROS. TOUR 2014 HUMAN」ver.)
・覚醒モーメント（「福山☆冬の大感謝祭 其の十一」ver.)