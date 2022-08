食物アレルギーでみんなと同じ給食が食べられない…10代の声「あずきパンの日、僕だけチョコレートパン」「『ずるい』と言われ教室にいづらい」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。8月1日(月)の放送では、「食物アレルギーがあるため、みんなと同じ給食が食べられない」という12歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、その状況を知ることで相手への言葉も変わることについて語り合いました。僕には、生まれつきたくさんの食物アレルギーがあります。アレルギー検査の項目にある13種類のアレルギーはすべて当てはまり、牛乳は50mlがギリギリ飲める量です。卵やナッツなどのアレルギーもあって、普段の食事にはかなり気を使っています。小学生のころは、みんなが給食を食べているなか、僕1人だけお弁当を持参していました。中学生になってからは、「食物アレルギー除去食」という僕の体質に合わせた別のメニューの給食を用意してもらっています。例えば、あずきパンの日には、僕だけアレルギーに配慮したチョコレートパンが出たり、みんなは牛乳だけど、僕だけお茶だったりします。本当はみんなと同じ給食を食べたいけど、アレルギーはとても危険なので仕方がありません。それなのにクラスの友達のなかには、僕がみんなと違うメニューなのを見て、「いいな、ずるい」「お前、何だよそれ」と言ってくる人もいます。だから僕は毎日、給食の時間は教室にいづらいと感じながら食事をしています。みなさんに、食物アレルギーは命に関わるものであることと、アレルギーによってみんなと同じ給食を食べられない人がいることを知ってもらいたいです。こもり校長:食物アレルギーによって、みんなと同じ物が食べられないという状況を、“そういうものだ”と理解していても、していなくても、クラスで1人だけ違う物を食べている人がいると、たしかに目にはつくよね。「何それ?」って聞きたくなる気持ちもわかるかな。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:かといって、「お前だけずるい」とは普通はならないけどね。そこは理由を知るべきだし、同じクラスの友達として言葉を選ばないといけないと思う。ぺえ教頭:理解してもらえるとありがたいけどね。でも、「食物アレルギー除去食」というものが給食にあることを初めて知ったわ。こもり校長:俺も初めて聞いた。こういうことを知る機会がないからね。だからこそ、目についたものをすぐに口にするのではなく、自分のフィルターを通して言葉にすることの大切さを感じるよね。ぺえ教頭:うん。こもり校長:声を聞かせてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。名古屋、広島、札幌に続き、第4弾は8月14日(日)に、大阪・グランフロント大阪 うめきた広場メインスペースで開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、こもり校長とぺえ教頭が参加します。会場では視覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/