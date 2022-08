『SLAM DUNK』井上雄彦先生徹底監修！花道ら5人を忠実再現

新フィギュアブランド「DIGISM」(デジズム)One and Onlyシリーズから、大人気漫画作品『SLAM DUNK』(原作:井上雄彦)より、主人公「桜木花道」が所属する「湘北高校バスケ部」メンバー5人を新たにフィギュア化! 2022年12月発売予定で現在鋭意製作中だ。

『SLAM DUNK』は、『週刊少年ジャンプ』1990年42号から1996年27号まで連載、高校バスケを題材に不良少年・桜木花道ほか選手たちの人間的成長を描いた作品。

手に汗握る試合の描写、バスケットボールに青春をかけた登場人物たちの姿が圧倒的な支持を受け、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上、その影響からバスケを始める少年少女が続出。東映アニメーション制作のテレビアニメ(1993年10月~1996年3月・全101話)やゲームも人気を博した。

2022年12月3日(土)には、映画『THE FIRST SLAM DUNK』が公開予定だ。

そんなバスケットボール漫画不朽の名作『SLAM DUNK』より、湘北高校バスケ部メンバー5人がフィギュアとなって登場!

原作者、井上雄彦先生の徹底した監修による造形と彩色で、生き生きとしたフィギュアが完成した。

ラインナップは、主人公のバスケットマン「桜木花道」をはじめ、全国区の名主将(C)「赤木剛憲」、見事な復活を遂げたスリーポイントシューター(GF)「三井寿」、スピード抜群の実力者(PG)「宮城リョータ」、そして花道終生のライバル、スーパールーキー(FW)「流川楓」。

個性豊かな湘北メンバー5人をユニフォーム姿にて忠実再現した。

緻密な造形と顔にデジタル印刷を施し繊細な表現を実現。全長160mm前後のコレクションしやすいサイズで、唯一無二(One and Only)のフィギュアとなっている。

パッケージはバスケシューズ箱をイメージした新感覚仕様だ。

また、豪華仕様の湘北高校バスケ部5体セット「One and Only『SLAM DUNK』」「SHOHOKU STARTING MEMBER SET」も販売!

5体セット特典として、バスケットボールコートイメージ彩色台座が付属、バスケットボールパッケージ風特製ボックスに封入される。

ぜひこの機会に、花道ら湘北メンバー5人を揃えて飾り、手元で堪能してほしい。

ホッ ホッ ホッ!! 君たちは強くなる!

>>>君たちは強い——フィギュアイメージやラインナップを見る!(写真7点)

(C)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc.

Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.