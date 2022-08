乃木坂46賀喜遥香「夏に活性化します(笑)」テンションの上がる季節が来た！

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に生出演。自身のブログで「夏」が「とっても好き」と伝えていたのですが、その理由を考えてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」8月4日(木)放送分)賀喜:SCHOOL OF LOCK! に来てくれた(ことのあるメンバーの)遠藤さくらちゃんと田村真佑ちゃんは、「夏じゃなくて冬が好き」って言ってたんですけど……私は四季の中で夏が好きです。夏が好きって言っても、暑いのが好きとかっていうわけではないんです。暑いのはちょっと苦手なほうではあるんですけど、夏だからできることが好き……! お祭りがあったりとか、プールに行ったり、海に行ったり、キャンプしたり、バーベキューしたり、おばあちゃん、おじいちゃんのお家に帰省したり、旅に行ったり……そういう雰囲気が好きですね。夏休みが始まって、一気に夏の思い出をみんなで作れるというか。私は夏になると、ただ単に元気になります! 賀喜遥香は夏に活性化します(笑)。なんでだろう……? やっぱり好きな季節になると、テンションが上がるのかな? 乃木坂46は真夏の全国ツアーもありますしね。そこが好きかな? いっぱいあるんですけど、夏は全部好きです!今回の放送は、夏の気分を味わおうと”ヨーヨー釣り”をしながらお届けしました。乃木坂46は、8月31日(水)に30枚目のシングル『好きというのはロックだぜ!』をリリース。賀喜遥香がセンターを務めます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/