古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!!」シリーズの全85話が、本日8月5日よりTVerで順次無料配信される。

1期の「ハイキュー!!」は本日より、毎週火曜日および金曜日に4話ずつ配信。各話とも1週間視聴することができる。同様の方式で26日からは「ハイキュー!! セカンドシーズン」、9月16日からは「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」、23日からは「ハイキュー!! TO THE TOP」が順次公開されていく。

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS