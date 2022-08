“色白のLDH”が増えてきた!? こもり校長「タンクトップも着ないし日焼けもしない！」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月4日(木)の放送では、『私が夏が嫌いな理由』をテーマにお届けしました。今回の企画を説明する際に、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が話していた「夏は好き? 嫌い?」に関するトークを紹介します。こもり校長:教頭は夏好き?ぺえ教頭:今年からすごく好きになりました。暑いのは好きじゃないんだけど、夏の風物詩みたいなものを、愛せるようになってきた。海とか花火とかホタルとか……それに伴って夏も愛せるようになってきたかな。こもり校長:夏の風物詩を好きになったきっかけはあったの?ぺえ教頭:なんだろうな? 心がくたびれたりすると、人間って海に行きたくなるみたいなの(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:私も最近、週に1回くらい海に行くようになって。海の近くにいる人って解放的な所に住んでいるからか、みんな幸せそうな、文句なさそうな顔をして生きているのを見て……(笑)。「海って人をそうさせるのかな?」と思ったり。こもり校長:へぇ~。ぺえ教頭:あとは、海の近くにいるライフセーバーとかサーファーとかがものすごくタイプだから、目の保養という目的もあって。愛犬を連れて行っています。ぺえ教頭:校長は……でも(所属事務所が)LDHだから夏好きでしょ?こもり校長:いやいや、それは偏見です! LDHって、夏、日焼け、タンクトップのイメージがあるかもしれないけど、タンクトップも着ないし、日焼けもしない! 夏はあんまり好きじゃないんだよなぁ。ぺえ教頭:LDHなのに!? LDHは夏が好きじゃなきゃ!こもり校長:そう思うときもある! たまに、それに引っぱられることもある(笑)。ぺえ教頭:事務所を背負ってね(笑)。こもり校長:「いいですね~、夏来ましたね!」みたいな。でも内心は、全然好きじゃない(笑)。ぺえ教頭:でも……たしかに、“色白のLDH”が増えてきたよね(笑)。こもり校長:そうね。色黒のほうが少なくなってきたかも。ぺえ教頭:(校長が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEでは)数原(龍友)先生だけよね。こもり校長:そう。自分で言ってるよ、「LDHの化石だ」って(笑)。ヒゲで色黒でバッチバチみたいな。ぺえ教頭:素敵ですよ!(笑)。こもり校長:彼は夏のほうがイキイキしてるもん。すぐに短パンサンダルになる。ぺえ教頭:やっぱり好きなんだ! 冬は元気なくなるの?こもり校長:ちょっと元気なくなる。しょぼんとしてる(笑)。ぺえ教頭:校長は、なんで夏が嫌いなの?こもり校長:う~ん……俺は高校が通信だったから、夏休みの全日の子がいない間に、出ないといけない授業がいっぱいあったの。ぺえ教頭:あ~!こもり校長:年間の授業日数からしても、夏だけギュっと多くて。それは、夏休みで教室が空いている間にやるから、ってことだったんだけど。だから、夏休みの時期は学校に行くイメージなの。ぺえ教頭:青春時代に夏の楽しみ方をしてないってこと? 海に行ったり、花火大会に行ったり、夏祭りに行ったりとか。こもり校長:してないしてない! だから、10代のころを引きずっているのかも。ぺえ教頭:なるほどね。それは知らない角度(の理由)でした。こもり校長:今夜は、俺みたいに夏が嫌いな生徒(リスナー)がいたら、その理由を教えてください!・「夏休みは友達に会えず暇になるので嫌い」という15歳のリスナー・「夏になると、肩に汗をすごくかくので嫌い」という17歳のリスナー・「夏休みの宿題で出る一言日記に、何を書いていいかわからないから嫌い」という14歳のリスナー・「夏はセミがいたる所で息絶えていて、それが嫌い」という17歳のリスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/