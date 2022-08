私立恵比寿中学の真山りかが声帯ポリープの切除手術を行うため今月中旬から9月上旬までの5公演を欠席することが発表された。

オフィシャルサイトの発表によると、真山は以前より声帯ポリープの診断を受けており、8月中旬に切除手術を行うことが決定。8月20日に日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で開催されるライブイベント「IDOL SQUARE Summer Festival 2022 in 日比谷野音 ~推しは推せる時に推せ~」と、ツーマンライブツアー「Major Debut 10th Anniversary 2MAN Zepp TOUR『放課後ロッケンロール』」のうちビッケブランカ、純烈を招くZepp Haneda(TOKYO)公演、新しい学校のリーダーズ、石崎ひゅーいを招くZepp Osaka Bayside公演を欠席する。活動再開は治療の経過を見極めながら判断される。

真山は自身のTwitter(@mayama_ebi3)でコメントを発表。手術という決断について「メジャーデビュー10周年ということもあってどうにか活動できないものかと悩んでいたのですが、春ツアーを経て決心がつきました」と明かし、最後に「美声になって帰ってきます! その前に明日、明後日のファミえん頑張ります!」とファンにメッセージを送っている。

IDOL SQUARE Summer Festival 2022 in 日比谷野音 ~推しは推せる時に推せ~

2022年8月20日(土)東京都 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

<出演者>

Main Stage

AKB48 / SKE48 / 私立恵比寿中学(※真山りか欠席) / でんぱ組.inc / 虹のコンキスタドール / BEYOOOOONDS



Push up Stage

Task have Fun / FRUITS ZIPPER



オープニングアクト

BABY-CRAYON~1361~

Major Debut 10th Anniversary 2MAN Zepp TOUR「放課後ロッケンロール」(※終了分は割愛)

2022年8月22日(月)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)(※真山りか欠席)

<出演者>

私立恵比寿中学 / ビッケブランカ



2022年8月23日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)(※真山りか欠席)

<出演者>

私立恵比寿中学 / 純烈



2022年9月1日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside(※真山りか欠席)

<出演者>

私立恵比寿中学 / 新しい学校のリーダーズ



2022年9月2日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside(※真山りか欠席)

<出演者>

私立恵比寿中学 / 石崎ひゅーい



2022年10月17日(月)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more



2022年10月18日(火)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

私立恵比寿中学 / and more