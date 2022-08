オンライン動画配信サービスの『Hulu(フールー)』は5日、オランダサッカーリーグ「エールディヴィジ」の中から、大会2連覇中のアヤックスと日本代表DF菅原由勢が所属するAZの試合を中心に、8月6日(土)から全34節・44試合を独占ライブ配信&見逃し配信することを発表した。

チャンピオンズリーグでも好成績を残し、数多くの優秀な選手を輩出しているアヤックスの試合に加え、今年11月に控えるワールドカップ出場を目指す菅原のパフォーマンスにも期待したいところ。また、今季からスパルタ・ロッテルダムにU-21日本代表MF斉藤光毅も加入。パリ五輪世代のチームで10番を背負う若武者にも注目だ。

見逃し配信は、試合終了後、翌日14時頃に開始予定で、映像には英語実況が入る。開幕から第8節までの配信スケジュール(※日本時間)は以下の通りとなっている。

第1節 8/6(土)23:30 フォルトゥナ・シッタルト vs アヤックス

第1節 8/7(日)23:45 AZ vs ゴー・アヘッド・イーグルス

第2節 8/14(日)21:30 アヤックス vs フローニンゲン

第3節 8/21(日)21:30 スパルタ・ロッテルダム vs アヤックス

第4節 8/28(日)19:15 ユトレヒト vs アヤックス

第5節 9/3(土)23:30 アヤックス vs カンブール・レーバーデン

第5節 9/4(日)21:30 エメン vs AZ

第6節 9/10(土)25:45 アヤックス vs ヘーレンフェーン

第6節 9/11(日)21:30 AZ vs トウェンテ

第7節 9/18(日)23:45 AZ vs アヤックス