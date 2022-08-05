1／2スケールのドラえもん大型フィギュア再入荷！

全高約64.65センチ、1／2スケールのドラえもんの大型ソフビフィギュア「VCD 1／2 ドラえもん」が登場。新発売ではなく、再入荷の形になる。

VCDはメディコム・トイが展開するソフビ製フィギュア。可動によるプレイバリューより原作フォルムの忠実な再現が重視されており、嵌着（可動を残したパーツのはめ込み）ではなく接着が用いられる場合もある。ただし全種絶対無可動というわけではなく、可動部があるアイテムもある。

「VCD 1／2 ドラえもん」は何度も再入荷されているヒット商品。価格は2019年の再入荷時から据え置きとなっている。

（C）Fujiko-Pro

VCD 1／2 ドラえもん

発売元：メディコム・トイ

5万2800円（税込）

2022年8月発売予定

原寸大のドラえもんを1／2サイズで立体化したソフビフィギュア。全高約64.65センチ。

コミックのテイストを忠実に再現している。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、及び川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム（ショップ）にて発売。

メディコム・トイではVCD以外にも各種フィギュアや雑貨、衣類を発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

UNDERCOVER HAMBURGER LAMP CLEAR

発売元：メディコム・トイ

1万9800円（税込）

2022年8月発売予定

アパレルブランドUNDERCOVER（アンダーカバー）がデザインした、ハンバーガー型モンスターのランプ。全高約30センチ。

以前のものは目と歯だけが光ったが、今回はクリア成型で全体が光る。別売り単三電池×4本使用。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取り扱い店舗（一部店舗除く）にて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）UNDERCOVER：03-3407-1232

(C) Jean Jullien

CYCLOP LAMP by Jean Jullien

発売元：メディコム・トイ

27万5000円（税込）

2022年8月発売予定

アーティストのジャン・ジュリアンがデザインしたサイクロプをランプとして立体化。全高約35センチ。

ダイキャスト製。別売り単四電池×3本使用。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。

（問）2G TOKYO：03-6452-5003

(C) 2022 Muaidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MLE "The Rolling Stones"

発売元：メディコム・トイ

MLE（メディコム・トイ ライフ エンタテインメント）の新作。伝説的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズと、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）のコラボ雑貨。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RTEE "The Rolling Stones" ／6050円（税込）／2022年10月発売予定

Size：S、M、L、XL、XXL

Color：WHITE、BLACK

BE@RBRICK CREWNECK SWEATSHIRT "The Rolling Stones" ／1万1000円（税込）／2022年10月発売予定

Size：S、M、L、XL、XXL

Color：GRAY、BLACK

BE@RBRICK PULLOVER HOODED "The Rolling Stones" ／1万3200円（税込）／2022年10月発売予定

Size：S、M、L、XL、XXL

Color：GRAY、BLACK

BE@RBRICK DIE CUT CUSHION "The Rolling Stones" ／8800円（税込）／2022年10月発売予定

Size：W38センチ×H70センチ

BE@RMUG "LIPS and TONGUE" ／4620円（税込）／2022年10月発売予定

Size：全高約13センチ

RUG "LIPS and TONGUE" ／2万4200円（税込）／2022年10月発売予定

Size：W90センチ×H100センチ

SKATEBOARD DECK "The Rolling Stones" ／1万7600円（税込）／2022年10月発売予定

Size：W20.4センチ×H80センチ

「MLE "The Rolling Stones"」に写真が使用されている「BE@RBRICK The Rolling Stones Lips & Tongue BLACK CHROME Ver. 100% & 400%、1000%」は先月紹介（2ページ目）。受注は締め切られているが、11月に店頭販売分がメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗に並ぶ予定となっている。

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＜問い合わせ先＞

（特記なき場合）メディコム・トイ ユーザーサポート：03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。