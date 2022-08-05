チェルシーの今季背番号が発表された [写真]=Getty Images

　チェルシーは4日、2022－23シーズンの選手背番号を発表した。

　今夏、マンチェスター・Cから加入したイングランド代表FWラヒーム・スターリングは背番号「17」に決定。クラブレジェンドであるジョン・テリー氏とのやりとりが話題となったナポリから加入したセネガル代表DFカリドゥ・クリバリは、ナポリ時代と同じ「26」を着用することとなった。

　また、アストン・ヴィラから加入したU－19イングランド代表MFカーニー・チュクエメカは「30」、クリスタル・パレスから復帰したイングランド代表MFコナー・ギャラガーは「23」、サウサンプトンから復帰したアルバニア代表FWアルマンド・ブロヤは「18」に決定した。

　一方で、イングランド人MFロス・バークリー、ブラジル人MFケネディや今夏レンタル移籍から復帰したウェールズ代表DFイーサン・アンパドゥ、スコットランド代表MFビリー・ギルモア、ベルギー代表FWミシー・バチュアイらの背番号は登録されず。今夏はクラブを離れる可能性が高いと見られている。

　チェルシーの背番号一覧は以下の通り。

1　ケパ・アリサバラガ（GK）
3　マルコス・アロンソ（DF）
5　ジョルジーニョ（MF）
6　チアゴ・シウヴァ（DF）
7　エンゴロ・カンテ（MF）
8　マテオ・コヴァチッチ（MF）
10　クリスティアン・プリシッチ（FW）

11　ティモ・ヴェルナー（FW）
12　ルベン・ロフタス・チーク（MF）
13　マーカス・ベッティネッリ（GK）
14　トレヴォ・チャロバー（DF）
16　エドゥアール・メンディ（GK）
17　ラヒーム・スターリング（FW）
18　アルマンド・ブロヤ（FW）
19　メイソン・マウント（MF）
20　カラム・ハドソン・オドイ（FW）

21　ベン・チルウェル（DF）
22　ハキム・ツィエク（MF）
23　コナー・ギャラガー（MF）
24　リース・ジェームズ（DF）
26　カリドゥ・クリバリ（DF）
28　セサル・アスピリクエタ（DF）
29　カイ・ハフェルツ（MF）
30　カーニー・チュクエメカ（MF）

31　マラング・サール（DF）
33　エメルソン・パルミエリ（DF）