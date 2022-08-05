チェルシーは4日、2022－23シーズンの選手背番号を発表した。
今夏、マンチェスター・Cから加入したイングランド代表FWラヒーム・スターリングは背番号「17」に決定。クラブレジェンドであるジョン・テリー氏とのやりとりが話題となったナポリから加入したセネガル代表DFカリドゥ・クリバリは、ナポリ時代と同じ「26」を着用することとなった。
また、アストン・ヴィラから加入したU－19イングランド代表MFカーニー・チュクエメカは「30」、クリスタル・パレスから復帰したイングランド代表MFコナー・ギャラガーは「23」、サウサンプトンから復帰したアルバニア代表FWアルマンド・ブロヤは「18」に決定した。
一方で、イングランド人MFロス・バークリー、ブラジル人MFケネディや今夏レンタル移籍から復帰したウェールズ代表DFイーサン・アンパドゥ、スコットランド代表MFビリー・ギルモア、ベルギー代表FWミシー・バチュアイらの背番号は登録されず。今夏はクラブを離れる可能性が高いと見られている。
チェルシーの背番号一覧は以下の通り。
1 ケパ・アリサバラガ（GK）
3 マルコス・アロンソ（DF）
5 ジョルジーニョ（MF）
6 チアゴ・シウヴァ（DF）
7 エンゴロ・カンテ（MF）
8 マテオ・コヴァチッチ（MF）
10 クリスティアン・プリシッチ（FW）
11 ティモ・ヴェルナー（FW）
12 ルベン・ロフタス・チーク（MF）
13 マーカス・ベッティネッリ（GK）
14 トレヴォ・チャロバー（DF）
16 エドゥアール・メンディ（GK）
17 ラヒーム・スターリング（FW）
18 アルマンド・ブロヤ（FW）
19 メイソン・マウント（MF）
20 カラム・ハドソン・オドイ（FW）
21 ベン・チルウェル（DF）
22 ハキム・ツィエク（MF）
23 コナー・ギャラガー（MF）
24 リース・ジェームズ（DF）
26 カリドゥ・クリバリ（DF）
28 セサル・アスピリクエタ（DF）
29 カイ・ハフェルツ（MF）
30 カーニー・チュクエメカ（MF）
31 マラング・サール（DF）
33 エメルソン・パルミエリ（DF）