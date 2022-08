「コリラックマ and チャイロイコグマストア」有楽町マルイで開催！

「コリラックマ and チャイロイコグマストア」が、2022年8月19日(金)から9月9日(金)までの期間限定で、有楽町マルイ1F カレンダリウムにオープン。キデイランドがサンエックスの協力で運営する。

アクセサリーブランド『Liquem(リキュエム)』とコラボしたアイテムでは、コリラックマとチャイロイコグマの目がキラキラしたデザインになっている。

「コリラックマ」は、人気キャラクター「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子。「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマで、はちみつが大好き。コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしだ。

キデイランドでは、2016年から有楽町マルイにて「コリラックマストア」を期間限定で開催し、ファンの方から好評を博していた。昨年は、コリラックマ単独催事で、あま~い香りがする3匹のねこたちをテーマに展開。

そして2022年、今年は「コリラックマ and チャイロイコグマストア」を有楽町マルイに開店。チャイロイコグマと一緒のお店は2019年以来、3年ぶり。

メインアートは、おそろいの黒いリボンがかわいいオリジナルデザインになっている。キラキラのジュエルでおめかししたコリラックマとチャイロイコグマはファン必見だ。

今回、アクセサリーブランド『Liquem(リキュエム)』とのコラボアイテムが登場。Liquemは「Liquid」と「Gem」からなる造語で、宝石を溶かした架空のカクテルがイメージソース。コラボしたコリラックマとチャイロイコグマの目も、普段と違い宝石のようにキラキラに描かれている。

またその他の限定商品、日替わりで数量限定の購入特典も登場。

「コリラックマ and チャイロイコグマストア」オープン記念のリラックマストア東京駅スペシャル企画も開催され、期間限定店を盛り上げるとのことだ。

コリラックマとチャイロイコグマが好きな方は、いつもと違う2匹に会いに行ってみよう。なお、入場は事前予約制となる。

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.