サンエックスと東京スカイツリーは8月10日~11月9日、ともに10周年を迎える「すみっコぐらし」と「東京スカイツリー」の初のコラボレーションイベント「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE」を開催する。

そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE

期間中は、すみっコぐらしの作者、よこみぞゆりさんが描きおろししたオリジナルアートや、たくさんのフォトスポット登場。地上451.2mの最高到達点である天望回廊(フロア450)には、イベントのために描き下ろしたアートで彩られる。

ソコカラポイント「10周年をいっしょにお祝い」

そのほか天望回廊には、モンスター姿になりきったすみっコたちがお出迎えする「へんしんしておでむかえ」、10年間で登場したすみっコぐらしのキャラクターを紹介する「みんなでせいぞろい」が登場する。

「へんしんしておでむかえ」「みんなでせいぞろい」

フォトスポットとして、折り返しエリアに「すみっコたちとの思い出を」、スロープエリアに「巨大アートでわくわく」を設ける。

「すみっコたちとの思い出を」「巨大アートでわくわく」

期間中は、展望デッキから天望回廊へと向かうエレベーターは、外側も内側もすみっコぐらし仕様となる。また、おすすめフォトスポット以外にも、東京スカイツリー内各所には、さまざまな場所ですみっコたちが隠れているとのこと。

「すみっコエレベーター」

夜に実施するSKYTREE ROUND THEATERでは「そらのおばけのナイトパーク」をテーマとした、イベント限定の映像を放映する。今年、中止となった隅田川花火大会をイメージさせる花火の演出もあり、東京の夜景を背景に見ることができるという。今年5月からTwitter上ですみっコぐらしに寄せられたメッセージもあわせて上映する。

イベント限定の映像を放映

8月10日~14日の毎日と、8月20日~10月8日の毎週土曜日、夜の東京スカイツリーは、すみっコたちをイメージした特別ライティングとなる。通常のすみっコぐらしバージョンと「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE」バージョンの2パターンで、各パターンの最後には、すみっコたちが仲良く積み重なっているようなライティングも現れる。

すみっコたちをイメージした東京スカイツリー特別ライティング

期間中、天望デッキ内のショップでは、特設コーナーで「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE」限定グッズを販売する。販売するグッズは、Tシャツや3連キーホルダー、BOXメモ、6色ボールペンなど。

天望回廊 フォトサービスでは、天望回廊からの絶景をバックに、「すみっコぐらし」と一緒に記念撮影ができるイベント限定デザインの写真を撮影する。1枚1,700円。

イベント限定デザインのフォトサービス

天望デッキでは、「すみっコぐらし」の限定コラボメニューを販売。天望デッキからの眺望を眺めながら、「すみっコとみにっコのおたのしみプレート」「すみっコたちのふわふわクリームのもちもちパンケーキ」などのフードや、しろくま・ねこ・ぺんぎん?・とかげ・とんかつたちをイメージしたドリンクを味わえる。

営業時間は10時~21時。実施場所は東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊(東京スカイツリー展望台の入場で参加できる)。

