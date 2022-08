『初音ミク GALAXY LIVE 2020』のメインビジュアルが立体化！

単独バーチャルライブ「初音ミク GALAXY LIVE 2020」のメインビジュアルがフィギュア化! ホビーECサイト『F:NEX』にて、2022年8月4日(水)より予約開始となった。

「初音ミク」は、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、歌詞とメロディーを入力して歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。2007年に登場した「初音ミク」で大勢のクリエイターが音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。

また「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

この度「F:NEX」では、高品質VRライブ「初音ミク GALAXY LIVE 2020」のメインビジュアルをフィギュア化。

髪にはクリアパーツを使用し、毛先にかけて淡いグラデーションをかけることで、やわらかな煙のように揺らめく幻想的な美しさを再現した。

白を基調としたスカートは、何層もペールトーンのレースが連なりかわいらしさを表現、腰に装着した2基のバーニアは細部まで丁寧に造形しリアルさを追求した。

また、銀河をイメージした台座と、そこに儚げなポーズで佇む姿が幻想的で可愛いミクを一層引き立てる。

まばゆい銀河の輝きを背にまとい、華麗なポージングのミクをぜひ手元で堪能してほしい。

>>>儚げにたたずむ幻想的なミクをいろんな角度で見る!(写真6点)

Art by のう (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C)2020 pulse Inc.

◆商品概要

「初音ミク GALAXY LIVE 2020」Ver. 1/7スケールフィギュア

全高:約25.5cm(指先)

予約期間:2022年8月4日(木)~10月12日(水)

発売日:2023年4月(予定)

価格:2万9700円(税込)

販売元:フリュー

※本商品は、完全受注生産。

★F:NEX

Art by のう (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C)2020 pulse Inc.