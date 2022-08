SCANDAL、プリクラ話が止まらない！ TOMOMI「花鳥風月みたいに漢字を使ったものが多かったよね！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月1日(月)の配信では、先週に引き続き「未公開トーク」と、これまでの配信の中からスタッフが厳選してセレクトした「スペシャルエディット」をお届けしました。HARUNA:それでは一通メールを読みます。<リスナーからのメッセージ・ありみりんさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。国内ツアーお疲れさまでした。熱い演奏に熱いMC、観に行けたことを心から誇りに思えるライブでした。ライブとはまったく関係のない話になってしまうのですが、今回のツアーで結構な年下の方と仲良くなりまして(私はSCANDALのみなさんと同世代です)、プリクラの話になりました。私の時代はスタンプに「我等友情永久不滅」とか「愛羅武勇」とかあった時代で、俗に言うちょっとヤンチャな感じの落書きをしていました。それを言ったら驚いていたので、「SCANDALのみんなも同じ世代だから、多分こういうプリクラを撮ってたはずだよ?」って言うと、さらに驚いていました。そこでお聞きしたいのですが、実際に皆さんはどんなプリクラを撮っていましたか? やっぱりヤンチャなスタンプやポエムスタンプを使っていましたよね? 気になるので教えてください!年齢関係なく、たくさんのお友達ができて、こういう会話ができるようになったのもSCANDALのおかげです。これからもみんなで仲良くSCANDALを応援していきます!一同:ありがとうー!MAMI:いやいや、面白い話だよー、これは!RINA:ヤバイわー。HARUNA:プリクラの話って結構定期的にするもんね。TOMOMI:するする!RINA:しかも激アツで盛り上がる!TOMOMI:思い返せば、当時のプリクラの機械もさ、「美人」シリーズとか「花鳥風月」みたいに漢字を使ったものが多かったよね。RINA:多かったなあ。あと「カナヘイ」!MAMI:キャラクターモチーフのやつね。HARUNA:懐かしいなあ。MAMI:あと「なんこいち」ね。TOMOMI:あったなあ、「2娘1(にこいち)」とかね。RINA:こを「娘」にするっていうね。HARUNA:「にんべん」の「こ」ってあったよね。仲仔(なかいいこ)とか。TOMOMI:あった、あった!MAMI:ゼロに棒線とかね、斜めの線。RINA:あと「ギャル文字」ちゃう?MAMI:あったあった。あと「フリュー」(プリクラ画像の取得サイト)の会員とか。高校のときから今も会員。HARUNA:私も会員だよ?TOMOMI:え、今も!? じゃあMAMIちゃんとプリクラを撮ったら、全部送ってくれるの?MAMI:送れる送れる!TOMOMI:それは嬉しいなあ、撮りにいこや。HARUNA:でも最近は全然撮らなくなっちゃったからねえ。RINA:撮らへんねえ。TOMOMI:撮りたいわ、撮りたくなってきた!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056