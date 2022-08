Kamuiがアルバム『YC2.5』リリース、荘子itやピーナッツくん等参加

ラッパー/プロデューサー・Kamuiの最新アルバム『YC2.5』が2022年8月4日にリリースされた。

『YC2.5』には先行配信楽曲に参加していたDos Monosの荘子itやMenace無のほか、ゆるふわギャング、バーチャルYouTuberとして活動しHIP HOPイベントなどにも参加するピーナッツくん、そしてKamui率いるプロジェクトチーム・MUDOLLY RANGERSの面々が客演参加。

プロデューサーとして大沢伸一のソロプロジェクト・MONDO GROSSO、ピーナッツくんのメインプロデューサーでもあるAge Factoryのnerdwitchkomugichan、数々の現場でのDJプレイとハードなサウンドのトラックメイクで近年注目を集めているG4CH4、kiLLaクルーの一員でバックDJも務めるNo Flower等が名前を連ねている。

またKamuiのオルターエゴであるボーカロイドキャラクター・suimee名義の楽曲も数曲クレジットされており、HIP HOPだけに止まらない幅広い音楽性がみて取れる。

本作は2020年にリリースされるも、現在は配信を取り下げているアルバム『YC2』のデラックスver.として制作された作品。制作費とその後のワンマン公演へ向けてクラウドファンディング・プロジェクトを立ち上げると、初日で目標額を達成。最終的には300%超えの金額が集まったことでも大きな話題を呼んだ。クラウドファンディングに参加したファンに対しては更に豪華ゲストアーティストとのコラボ曲を追加収録したCDが後日郵送される。

<リリース情報>

Kamui

『YC2.5』

https://809.lnk.to/kamui_yc25

=収録曲=

1. YC2 Intro

2. Runtime Error

3. ZMZM

4. 星空Dreamin

5. login (Skit)

6. BAD Feeling feat. 荘子it

7. YCB2

8. ミライノソラ feat. ピーナッツくん

9. KANDEN feat. ゆるふわギャング

10. takin T-X (Skit)

11. Tesla X REMIX feat. MUDOLLY RANGERS

12. meta OD (Skit)

13. everything is dancing

14. 星屑

15. dive (Skit)

16. Tetsuo

17. i have

18. nevermind feat. Menace無

19. Kaze (Skit)

20. 疾風

21. Wanna Be Myself

22. come to ones senses (Skit)

23. Hello, can you hear me

+809 HP

https://plus809.com/