SEVENTEEN・JEONGHAN 新曲『_WORLD』は「聴けば聴くほど気分がよくなる」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが担当するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。メンバーのJEONGHAN(ジョンハン)がインターナショナルクラスの講師として、毎月1週目の月曜から木曜の4日間、声を届けます。8月2日(火)の放送では、7月にリリースされたSEVENTEEN 4th Album Repackage 『SECTOR 17』の収録曲から3曲を紹介しました。JEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 毎月1週目のこの時間は、SCHOOL OF LOCK! のインターナショナルクラスです。『SEVENTEEN LOCKS!』SEVENTEENのJEONGHANでーす!SEVENTEENは4枚目のアルバム『Face the Sun』のリパッケージ盤、『SECTOR 17』を7月にリリースしました。新曲は4曲あるんですけど、1曲を除いた3曲を、みなさんにご紹介したいと思います。JEONGHAN:(歌い出しの)VERNONさんの歌声がいいですね(笑)。とってもいい曲でしょ? おすすめしたかったんです!“誰もが感じることのできる悲しみと痛みは、いつかは過ぎ行くし、また幸せな姿で戻ってくることができる”という、感動的なメッセージをしたためた曲です。そして、この曲の後半では、幼い子どもたちと歌うパートがあって、そのパートがとってもいいんです。素敵な美しい歌声を聴きながら、ヒーリングしてもらえたら嬉しいです。JEONGHAN:2曲目の「_WORLD」もいい曲ですよ。アンダーバーがあるけど、そのまま“ワールド”と読んでください(笑)。「_WORLD」は、今回のリパッケージアルバムのタイトル曲です。ファンキーなリズムとスイートなメロディが際立つ曲となっています。僕は個人的に、“結局僕の手をつかむのさ”の部分が好きです。聴けば聴くほど、気分がよくなる曲だと思います。たくさん聴いてくださいね。「_WORLD」を聴いたので、僕の気分もよくなりました。このまま3曲目を紹介したいと思います。JEONGHAN:この曲は、日本のセカンドシングル『舞い落ちる花びら』の韓国語バージョンです。曲がとっても良かったので、韓国のファンのみなさんにもお届けしたくて、韓国語に翻訳して、リパッケージアルバムに収録しました。日本のオリジナル曲の中で、僕が本当に大好きな曲です。本当に花びらが舞い落ちる風景が想像できて、気分がよくなるんです。日本のみなさんは、日本語と韓国語の歌詞を比較しながら聴いてくださると、楽しめるんじゃないかなと思います。たくさんの方々に愛してもらって、韓国語バージョンまで出ることになりました。たくさんたくさん聴いてくださいね。JEONGHAN:今日は音楽の授業でしたね。生徒のみなさんと曲を一緒に聴ける時間、とても楽しかったです。明日もまたインターナショナルクラスで会いましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/