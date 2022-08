『ダイの大冒険』展、大阪＆名古屋での開催決定！ヒュンケル展示イメージも

2022年8月11日(木・祝)から8月28日(日)まで、池袋・サンシャインシティにて開催される展示イベント『「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~』。この『「ダイの大冒険」展』が大阪と名古屋でも開催されることが決定した。

またヒュンケルのフォトスポットや、会場で販売されるグッズの追加情報も明らかになった。

アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の原作は、原作・三条陸、漫画・稲田浩司、監修・堀井雄二による同名の漫画作品。原作は、大人気ロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの名を冠する初の長期連載漫画として、1989年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした。勇者に憧れる少年・ダイとその仲間たちが織りなす冒険ファンタジーだ。

1991年に一度アニメ化されており、今回は約30年ぶりに完全新作となって再びアニメーションの世界に戻ってきた。

今回、『「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」展 ~勇者の軌跡 いざ最終決戦へ~』が、池袋の他、大阪と名古屋でも開催際されることが決定した。開場や会期は後日発表となる。

さらに、原作漫画のイラストとシーンを使用したヒュンケルのフォトスポットが設けられることが判明。これに加え原作の三条陸先生の撮りおろしインタビューや稲田浩司先生の描き下ろしのイラストの色紙も展示される。

販売グッズについても追加情報が解禁された。

竜の紋章を形をしたリフレクションキーホルダーや、アニメ本編のCM前後に入っているアイキャッチの絵を使用したマグネット、型押しのペンケース、さらに、原作イラストを使用した商品の数々が販売される。

他にもたくさんの商品が用意されている。詳しくはイベント公式HPをチェック!

チケットはアソビュー! にて販売中だ。

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

(C)SQUARE ENIX CO., LTD.

(C)2020-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)T-ARTS

(C)2021, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)2022 DeNA Co.,Ltd