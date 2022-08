BiSHアイナ・ジ・エンド「自分を奮い立たせられる曲」新曲『サヨナラサラバ』オンエア

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月31日(水)リリースの新曲『サヨナラサラバ』をオンエアし、楽曲の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」8月2日(火)放送分)アイナ:(楽曲オンエア後)これは、作詞がWANIMAのKENTAさん、作曲がONE OK ROCKのtakaさんっていう、「ええ~~……!」という異色メンツで作っていただきました『サヨナラサラバ』という楽曲です。『サヨナラサラバ』っていうタイトルを聞いた時に、結構ポジティブな曲のイメージが湧くようなタイトルだなって思いました。聴いてみると、BiSHとか(事務所の代表で作詞も手掛ける)渡辺(淳之介)さんだったら浮かばないような歌詞、言葉並びだったり、勇ましさだったり、強さ……! そういうところが前面に出てる曲だったので、歌っててもすごい自分を奮い立たせられるし、めちゃくちゃ好きな曲です。あとあと、振付! takaさんにもなんとダメ出しをもらったり、渡辺さんにもダメ出しをもらったり(笑)。今までの振付史上、いちばんいろんな人に意見をもらって作りました。よかったら、ダンスビデオも楽しみにしていてほしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/