スタジオジブリ作品とコラボした新アパレルコレクション「HARAJUKU COLLECTIVE」が、8月10日にHOT TOPICの公式オンラインストアにて販売開始。これを記念したポップアップストアが、8月10日から28日まで東京・AF GALLERYにオープンする。

全米を中心に映画やアニメ、音楽、ゲームなどの多数のライセンス商品を取り扱うHOT TOPIC。「HARAJUKU COLLECTIVE」では、ゆうたろう、新しい学校のリーダーズら9組の日本のクリエイターやブランドがプロデュースする日本オリジナルアイテムと、HOT TOPICの専属デザイナーがプロデュースするアメリカオリジナルアイテムを展開する。日本オリジナルアイテムでは、クリエイターたちがジブリ作品のキャラクターを描き下ろしたアートや、ジブリ作品の中で特に印象的だったシーンのデザインを取り入れたアイテムを制作。Tシャツ、スウェット、デニムジャケット、スカジャン、ワンピース、シャツ、レギンスなど50型以上のアイテムがラインナップされた。

またポップアップストアでは、マックロクロスケと小トトロが遊んでいるかのようなカラフルな外観の店舗の中に、トトロの世界観と原宿のイメージをミックスしたレインボーカラーの大トトロがお目見え。壁面には日本オリジナルアイテムのために描き下ろされたアートが展示される。

なお同コレクションのアンバサダーにゆうたろうが就任。「HARAJUKU COLLECTIVE」の公式SNSでは、ゆうたろうがコレクションのアイテムを私服とセルフスタイリングしたコーディネートを定期的に紹介していく。

「“HARAJUKU COLLECTIVE” POP UP STORE」

日程:2022年8月10日(水)~8月28日(日)

時間:11:00~19:00

場所:東京都 AF GALLERY

(c) 1988 Studio Ghibli (c) 1989 Eiko Kadono - Studio Ghibli - N (c) 1997 Studio Ghibli - ND (c) 2001 Studio Ghibli - NDDTM (c) 2004 Studio Ghibli - NDDMT