【3日のプロ野球公示】ロッテが佐々木朗希＆藤原恭大ら7選手を登録、『特…

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日本野球機構は3日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。
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＜セ・リーグ＞
【登録】
巨人 投手 戸郷 翔征
巨人 捕手 大城 卓三
【抹消】
巨人 捕手 萩原 哲
※8月13日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】読売ジャイアンツの大城卓三選手は特例2022の代替指名選手。萩原哲選手は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により、10日間を経ずに再登録可能。
＜パ・リーグ＞
【登録】
オリックス 投手 宮城 大弥
オリックス 投手 村西 良太
ロッテ 投手 佐々木 朗希
ロッテ 投手 唐川 侑己
ロッテ 投手 東妻 勇輔
ロッテ 投手 田中 靖洋
ロッテ 内野手 西巻 賢二
ロッテ 外野手 藤原 恭大
ロッテ 外野手 福田 秀平
日本ハム 投手 上原 健太
日本ハム 内野手 Ｒ．ヌニエス
日本ハム 内野手 Ａ．アルカンタラ
【抹消】
オリックス 投手 Ｊ．ビドル
ロッテ 投手 坂本 光士郎
ロッテ 投手 小野 郁
ロッテ 投手 Ｒ．オスナ
ロッテ 内野手 藤岡 裕大
ロッテ 外野手 角中 勝也
ロッテ 外野手 髙部 瑛斗
ソフトバンク 投手 大関 友久
日本ハム 内野手 有薗 直輝
日本ハム 内野手 阪口 樂
西武 外野手 金子 侑司
※8月13日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】千葉ロッテマリーンズの坂本光士郎選手、小野郁選手、オスナ選手、角中勝也選手、髙部瑛斗選手は特例2022の対象選手。唐川侑己選手、東妻勇輔選手、田中靖洋選手、西巻賢二選手、藤原恭大選手、福田秀平選手は代替指名選手となる。