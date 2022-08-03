中国出身のコスプレイヤーyamiが8月1日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。

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yamiは「音楽すき?」とツイートし、三つ編みヘアで美谷間にヘッドホンの紐をはさんだセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「音楽もyamiちゃんも大好き」「もちろん好き」「三つ編みも最高」といった声が寄せられた。