中国出身のコスプレイヤーyamiが8月1日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
yamiは「音楽すき?」とツイートし、三つ編みヘアで美谷間にヘッドホンの紐をはさんだセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「音楽もyamiちゃんも大好き」「もちろん好き」「三つ編みも最高」といった声が寄せられた。
音楽すき？ pic.twitter.com/wqNJhd101x— yami (@chanbaekkailu1) August 1, 2022
中国出身のコスプレイヤーyamiが8月1日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
yamiは「音楽すき?」とツイートし、三つ編みヘアで美谷間にヘッドホンの紐をはさんだセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「音楽もyamiちゃんも大好き」「もちろん好き」「三つ編みも最高」といった声が寄せられた。
音楽すき？ pic.twitter.com/wqNJhd101x— yami (@chanbaekkailu1) August 1, 2022
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