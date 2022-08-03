二代目＆実写版スパイダーマン、カーネイジがベアブリックに！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）に、二代目スパイダーマン、カーネイジ、実写映画『Spider-Man：No Way Home』（邦題『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』）版スパイダーマンがラインナップされた。
スパイダーマンはマーベルコミックスの代表的なスーパーヒーローの1人。放射線を浴びたクモに咬まれ、クモ由来の超能力を得た高校生（後に大学生→大学院生→社会人）ピーター・パーカーが変身する。
二代目スパイダーマンとは、この場合ベン・ライリーという人物が変身したスパイダーマンを指す。ベン・ライリーはピーター・パーカーのクローンであったが、検査の結果ベンの方が本物である事が判明。ピーターは引退し、ベンがスパイダーマンを引き継いだ。
だがその後、やはりベンの方がクローンであったことが判明し、ピーターがスパイダーマンに復帰している。
ベンは一度死んだが復活し、二代目スパイダーマンになる前に変身していたスカレーレット・スパイダーのスーツを再び着て活躍している。
カーネイジはスパイダーマンの宿敵の一人。犯罪者クレタス・キャサディに宇宙生物シンビオートが寄生して誕生した。今回のベアブリックはコミック版だが、実写映画『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』にも登場している。
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』はMCUスパイダーマンの最新映画。本来別世界の設定である過去の映画のスパイダーマンたちが共演し、話題となった。
なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である（超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く）。
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK SPIDER-MAN （BEN REILLY） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万6500円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）
2022年8月発売予定
ベン・ライリーが変身した二代目スパイダーマンをベアブリック化。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。
(C) 2022 MARVEL
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BE@RBRICK CARNAGE 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万7600円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）
2022年8月発売予定
『スパイダーマン』シリーズの人気ヴィラン（悪役）・カーネイジがベアブリックになって登場。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。
2022 MARVEL (C) 2022 CPII
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BE@RBRICK SPIDER-MAN UPGRADED SUIT 1000%
発売元：メディコム・トイ
7万4800円（税込）
2022年8月発売予定
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に登場したスパイダーマンのアップグレードスーツ姿をベアブリックで再現。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。
メディコム・トイではスパイダーマン以外にも数多くのキャラクターやアート作品、アーティストや企業とコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。
BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK ROBIN （THE NEW BATMAN ADVENTURES） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
アニメ『THE NEW BATMAN ADVENTURES』に登場した、バットマンの相棒ロビンをベアブリック化。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
(C) 本郷あきよし・東映アニメーション
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BE@RBRICK アグモン 1000%
発売元：プレックス
販売元：メディコム・トイ
6万3800円（税込）
2022年8月発売予定
アニメ『デジモンアドベンチャー』のアグモンをベアブリックで再現。
メディコム・トイの直営店1／6計画にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s22）
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK TOM （Classic Color） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左2点）、5万2800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
アニメ『トムとジェリー』のトムを新カラーでベアブリック化。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s22）
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK JERRY （Classic Color） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左2点）、5万2800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
こちらは『トムとジェリー』のジェリーを、同じく新カラーでベアブリックに。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
THE JETSONS and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera.
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BE@RBRICK ROSIE THE ROBOT 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
アニメ『宇宙家族ジェットソン』のロジーをベアブリックで再現。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
(C) & TM Lucasfilm Ltd.
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BE@RBRICK MANDALORIAN BESKAR ARMOR 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万6500円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）
2022年8月発売予定
『スター・ウォーズ』の連続ドラマ『マンダロリアン』の主人公マンダロリアン（ディン・ジャリン）のベスカーアーマー姿をベアブリック化。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。
次のページにもアイテムあり！
BE@RBRICK MICKEY MOUSE 1930's POSTER 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
1930年代のポスターに描かれたミッキーマウスをベアブリック化。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
BE@RBRICK CRYSTAL DECORATE Jack Skellington 400％
発売元：メディコム・トイ
96万8000円（税込）
2022年11月より順次
映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンのベアブリックを、LIGHTS STYLEが1品ずつクリスタルガラスでデコレーション。
オーダーメイドの受注生産（送料別）となる。月に数体しか生産できないため、発送に6カ月以上かかる場合あり。また受注状況により受注を停止する場合あり。
メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて2022年7月24日（日）00：00から注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
BE@RBRICK Lots-O COSTUME Ver. 400%（左）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（左）、6万3800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
映画『トイ・ストーリー3』のロッツォを着ぐるみバージョンのベアブリックで再現。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
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BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 金運 金メッキ 100% & 400%
発売元：不二家
1万5400円（税込）
2022年8月発売予定
不二家のペコちゃんのベアブリック、招き猫バージョンの最新弾。今回は目もキラキラした表現になっている。
不二家ネットショップ「ファミリータウン（www.family-town.jp）」にて数量限定販売、なくなり次第終了。
（問）不二家ネットショップコールセンター：0120-228305（土日祝祭日・年末年始除く平日10～17時）
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK EIFFEL TOWER TRICOLOR Ver. 400%（左）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左）、5万2800円（右）（税込）
2022年8月発売予定
エッフェル塔のベアブリックがトリコロールカラーをまとって登場。
渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。
Photo: Børre Høstland/ The National Museum of Arts, Architecture and Design.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK Edvard Munch "Scream" 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）
エドヴァルド・ムンクの名画「叫び」を全身にプリントしたベアブリック。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。
(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
(C) 2022 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK The Rolling Stones "Sticky Fingers" Design Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
「アンディ・ウォーホルが手掛けたジャケットデザインをモチーフにしたベアブリック」
発売元：メディコム・トイ
1万8700円（左2点）、8万5800円（右）（共に税込）
2023年1月発売・発送予定
伝説的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズのアルバム「スティッキー・フィンガーズ」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。同アルバムはアーティストのアンディ・ウォーホルがジャケットデザインを手掛けており、このベアブリックの背面にはストーンズとウォーホル両者のロゴがプリントされている。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK ジミー大西 "ジャングルの唄" 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）
芸人でもあるアーティスト・ジミー大西の作品「ジャングルの唄」を全身にプリントしたベアブリック。
メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。
MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年7月24日（日）00：00から2022年8月10日（水）23：59まで注文受け付け。
詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。
今月は3ページ！
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK atmos WHITE CHROME Ver. 1000%
販売元：フットロッカーアトモスジャパン
発売元：メディコム・トイ
7万4800円（税込）
2022年8月発売予定
スニーカーショップatmos（アトモス）のベアブリック。ボディはクリア成型で星形のビーズ入り。
メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。
（問）atmos Shinjuku：03-6457-8755
(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK カリモク BABY MILO（R） HORIZON
販売元：NOWHERE Co.,Ltd.
発売元：メディコム・トイ
28万6000（税込）
2022年8月発売予定
ファッションブランドA BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ(R)）のキャラクターであるベイビー・マイロ(R)の木製ベアブリック。木製家具の老舗カリモクが手掛けている。
メディコム・トイの直営店1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて発売予定。
（問）BAPE STORE(R) 渋谷：03-6415-6041
(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BAPE（R） BE@RBRICK LINE CAMO SHARK 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
販売元：NOWHERE Co.,Ltd.
発売元：メディコム・トイ
1万7600円（左）、8万2500円（右）（共に税込）
A BATHING APE(R)のベアブリック新色。ベアブリックの線画を使ったカモフラージュ柄になっている。
1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。
（問）BAPE STORE(R) 渋谷：03-6415-6041
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK DADA 100% & 400%
1万9800円（税込）
2022年8月発売予定
ファッションブランドDADA（ダダ）のベアブリック。
ヌビアン原宿店、オンラインストア（nubiantokyo.com）にて発売予定。
（問）ヌビアン原宿：03-6447-0207（11～20時）
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK FDMTL 2022 100% & 400%
販売元：フリークワークス
発売元：メディコム・トイ
1万6500円（税込）
2022年8月発売予定
ファッションブランドFDMTL（ファンダメンタル）のベアブリック。
FDMTL取扱い各店舗、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。
（問）FDMTL TOKYO：03-6721-6561
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK 2G PINK GOLD CHROME 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
2万2000円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）
2022年8月発売予定
空山基がデザインした2Gのロゴをボディ内に配したベアブリック。400%、1000%サイズはライトアップユニット搭載。
2G TOKYO、2G OSAKAにて発売。
（問）2G TOKYO：03-6452-5003
R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
MY FIRST R@BBRICK B@BY 100％ & 400％ AUTUMN LEAVES Ver.
Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（税込）
2022年8月発売予定
ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK（ラブリック）の新色。
表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。
NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
MY FIRST NY@BRICK B@BY 100％ & 400％ AUTUMN LEAVES Ver.
Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)
発売元：メディコム・トイ
1万4300円（税込）
2022年8月発売予定
ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK（ニャーブリック）の新色。
MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION．All rights reserved.
BE@RBRICK 招き猫 桃色透明メッキ 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
発売元：メディコム・トイ
1万3200円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）
2022年8月発売予定
メディコム・トイ東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。
（問）東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ：03-3622-6000
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK SERIES 44 Release campaign Specianl Edition
配布元：メディコム・トイ
ノベルティ
2022年7月展開予定
1／6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKA店各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 44」を含む5000円（税込）以上購入の方に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。なくなり次第終了。
1／6計画、MEDICOM TOY PLUS、2Gにはそれぞれの店舗のロゴが存在する。一方、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチには店舗のロゴがない。
そのためソラマチ店で配布される「BE@RBRICK SERIES 44 Release campaign Specianl Edition」では、メディコム・トイの会社のロゴが使用されている。
＜問い合わせ先＞
（特記なき場合）メディコム・トイ ユーザーサポート：03-3460-7555
※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。