二代目＆実写版スパイダーマン、カーネイジがベアブリックに！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)に、二代目スパイダーマン、カーネイジ、実写映画『Spider-Man:No Way Home』(邦題『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』)版スパイダーマンがラインナップされた。

スパイダーマンはマーベルコミックスの代表的なスーパーヒーローの1人。放射線を浴びたクモに咬まれ、クモ由来の超能力を得た高校生(後に大学生→大学院生→社会人)ピーター・パーカーが変身する。

二代目スパイダーマンとは、この場合ベン・ライリーという人物が変身したスパイダーマンを指す。ベン・ライリーはピーター・パーカーのクローンであったが、検査の結果ベンの方が本物である事が判明。ピーターは引退し、ベンがスパイダーマンを引き継いだ。

だがその後、やはりベンの方がクローンであったことが判明し、ピーターがスパイダーマンに復帰している。

ベンは一度死んだが復活し、二代目スパイダーマンになる前に変身していたスカレーレット・スパイダーのスーツを再び着て活躍している。

カーネイジはスパイダーマンの宿敵の一人。犯罪者クレタス・キャサディに宇宙生物シンビオートが寄生して誕生した。今回のベアブリックはコミック版だが、実写映画『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』にも登場している。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』はMCUスパイダーマンの最新映画。本来別世界の設定である過去の映画のスパイダーマンたちが共演し、話題となった。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPIDER-MAN (BEN REILLY) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年8月発売予定

ベン・ライリーが変身した二代目スパイダーマンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK CARNAGE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年8月発売予定

『スパイダーマン』シリーズの人気ヴィラン(悪役)・カーネイジがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

2022 MARVEL (C) 2022 CPII

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPIDER-MAN UPGRADED SUIT 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年8月発売予定

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に登場したスパイダーマンのアップグレードスーツ姿をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

メディコム・トイではスパイダーマン以外にも数多くのキャラクターやアート作品、アーティストや企業とコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROBIN (THE NEW BATMAN ADVENTURES) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

アニメ『THE NEW BATMAN ADVENTURES』に登場した、バットマンの相棒ロビンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 本郷あきよし・東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001−2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK アグモン 1000%

発売元:プレックス

販売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年8月発売予定

アニメ『デジモンアドベンチャー』のアグモンをベアブリックで再現。

メディコム・トイの直営店1/6計画にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TOM (Classic Color) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

アニメ『トムとジェリー』のトムを新カラーでベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JERRY (Classic Color) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

こちらは『トムとジェリー』のジェリーを、同じく新カラーでベアブリックに。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

THE JETSONS and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROSIE THE ROBOT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

アニメ『宇宙家族ジェットソン』のロジーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MANDALORIAN BESKAR ARMOR 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年8月発売予定

『スター・ウォーズ』の連続ドラマ『マンダロリアン』の主人公マンダロリアン(ディン・ジャリン)のベスカーアーマー姿をベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

次のページにもアイテムあり!

>>>ベアブリック新作の画像を全部見る(画像27点)

(C) Disney

BE@RBRICK MICKEY MOUSE 1930's POSTER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

1930年代のポスターに描かれたミッキーマウスをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK CRYSTAL DECORATE Jack Skellington 400%

発売元:メディコム・トイ

96万8000円(税込)

2022年11月より順次

映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンのベアブリックを、LIGHTS STYLEが1品ずつクリスタルガラスでデコレーション。

オーダーメイドの受注生産(送料別)となる。月に数体しか生産できないため、発送に6カ月以上かかる場合あり。また受注状況により受注を停止する場合あり。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて2022年7月24日(日)00:00から注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Disney/Pixar

BE@RBRICK Lots-O COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

映画『トイ・ストーリー3』のロッツォを着ぐるみバージョンのベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 金運 金メッキ 100% & 400%

発売元:不二家

1万5400円(税込)

2022年8月発売予定

不二家のペコちゃんのベアブリック、招き猫バージョンの最新弾。今回は目もキラキラした表現になっている。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10~17時)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK EIFFEL TOWER TRICOLOR Ver. 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、5万2800円(右)(税込)

2022年8月発売予定

エッフェル塔のベアブリックがトリコロールカラーをまとって登場。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。

Photo: Børre Høstland/ The National Museum of Arts, Architecture and Design.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Edvard Munch "Scream" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

エドヴァルド・ムンクの名画「叫び」を全身にプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) 2022 Musidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK The Rolling Stones "Sticky Fingers" Design Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

「アンディ・ウォーホルが手掛けたジャケットデザインをモチーフにしたベアブリック」

発売元:メディコム・トイ

1万8700円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年1月発売・発送予定

伝説的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズのアルバム「スティッキー・フィンガーズ」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。同アルバムはアーティストのアンディ・ウォーホルがジャケットデザインを手掛けており、このベアブリックの背面にはストーンズとウォーホル両者のロゴがプリントされている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)YOSHIMOTO KOGYO

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ジミー大西 "ジャングルの唄" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

芸人でもあるアーティスト・ジミー大西の作品「ジャングルの唄」を全身にプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年7月24日(日)00:00から2022年8月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

今月は3ページ!

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos WHITE CHROME Ver. 1000%

販売元:フットロッカーアトモスジャパン

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年8月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)のベアブリック。ボディはクリア成型で星形のビーズ入り。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク BABY MILO(R) HORIZON

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

28万6000(税込)

2022年8月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のキャラクターであるベイビー・マイロ(R)の木製ベアブリック。木製家具の老舗カリモクが手掛けている。

メディコム・トイの直営店1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて発売予定。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BAPE(R) BE@RBRICK LINE CAMO SHARK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(左)、8万2500円(右)(共に税込)

A BATHING APE(R)のベアブリック新色。ベアブリックの線画を使ったカモフラージュ柄になっている。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DADA 100% & 400%

1万9800円(税込)

2022年8月発売予定

ファッションブランドDADA(ダダ)のベアブリック。

ヌビアン原宿店、オンラインストア(nubiantokyo.com)にて発売予定。

(問)ヌビアン原宿:03-6447-0207(11~20時)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FDMTL 2022 100% & 400%

販売元:フリークワークス

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年8月発売予定

ファッションブランドFDMTL(ファンダメンタル)のベアブリック。

FDMTL取扱い各店舗、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)FDMTL TOKYO:03-6721-6561

(C) HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 2G PINK GOLD CHROME 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年8月発売予定

空山基がデザインした2Gのロゴをボディ内に配したベアブリック。400%、1000%サイズはライトアップユニット搭載。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST R@BBRICK B@BY 100% & 400% AUTUMN LEAVES Ver.

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年8月発売予定

ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新色。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST NY@BRICK B@BY 100% & 400% AUTUMN LEAVES Ver.

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年8月発売予定

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新色。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 桃色透明メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年8月発売予定

メディコム・トイ東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ:03-3622-6000

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SERIES 44 Release campaign Specianl Edition

配布元:メディコム・トイ

ノベルティ

2022年7月展開予定

1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKA店各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 44」を含む5000円(税込)以上購入の方に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。なくなり次第終了。

1/6計画、MEDICOM TOY PLUS、2Gにはそれぞれの店舗のロゴが存在する。一方、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチには店舗のロゴがない。

そのためソラマチ店で配布される「BE@RBRICK SERIES 44 Release campaign Specianl Edition」では、メディコム・トイの会社のロゴが使用されている。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。