チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦のファーストレグが2日に各地で行われた。

モナコ(フランス)とPSV(オランダ)の一戦は、38分にヨエイ・フェールマンのゴールでPSVが先制したが、80分にアクセル・ディザジの同点弾でモナコが追いつき、1-1のドローに終わった。なお、今夏モナコに加入した南野拓実は先発出場を果たし、67分までプレーした。

DF町田浩樹が所属するユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)は昨シーズンのヨーロッパリーグ準優勝のレンジャーズ(スコットランド)と対戦。27分にテディ・テウマのゴールでユニオンが先制すると、76分にはダンテ・バンゼイルがPKから追加点を挙げ、2-0で先勝した。なお、町田はベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。

2日に行われた予選3回戦のファーストレグの結果は以下の通り。なお、ファーストレグ残りの試合は3日に行われ、セカンドレグは9日に開催。勝者はその後、本戦出場をかけてプレーオフに臨むことになる。

■予選3回戦のファーストレグ

(2日開催)

▼チャンピオンズ・パス

シェリフ(モルドヴァ) 1-2 プルゼニ(チェコ)

ルドゴレツ(ブルガリア) 1-2 ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

▼リーグ・パス

ベンフィカ(ポルトガル) 4-1 ミッティラン(デンマーク)

ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー) 2-0 レンジャーズ(スコットランド)

モナコ(フランス) 1-1 PSV(オランダ)

(3日開催)

▼チャンピオンズ・パス

カラバフ(アゼルバイジャン) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

ボデ・グリムト(ノルウェー) vs ジャルギリス(リトアニア)

マッカビ・ハイファ(イスラエル) vs アポロン・リマソール(キプロス)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ピュニク(アルメニア)

▼リーグ・パス

ディナモ・キーウ(ウクライナ) vs シュトゥルム・グラーツ(オーストリア)