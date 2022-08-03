『東リベ』コラボ企画第2弾！『デキる猫は今日も憂鬱』のかわいいグッズが登場♪

和久井健『東京卍リベンジャーズ』コラボ企画シリーズ「可愛卍リベンジャーズ」第2弾！ 山田ヒツジ『デキる猫は今日も憂鬱』コラボグッズが発売決定した。
「可愛卍リベンジャーズ」は、『東京卍リベンジャーズ』と講談社の3作品のスペシャルコラボ企画。
『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』（モーニング）、『デキる猫は今日も憂鬱』（月刊少年シリウス）、『雨と君と』（ヤングマガジン）の3作品との描き下ろしコラボポストカードの配布や、かわいいコラボグッズを展開中だ。
今回紹介するのは、コラボ第2弾『デキる猫は今日も憂鬱』のコラボグッズ。
コラボグッズは、ぬいぐるみ、マスコットチェーン、フェイスタオル、ランチトートバッグの計4アイテム！
2022年8月9日（火）より、全国のTSUTAYA10店舗とTSUTAYAオンラインショッピングにて販売開始予定だ。
また、すでに講談社『月刊少年シリウス』編集部公式Twitterアカウント（@shonen_sirius）にて公開済みのコミックス購入特典ポストカードも、グッズ発売日と同日の8月9日（火）より配布開始予定。
全国のTSUTAYA（一部店舗除く）で『デキる猫は今日も憂鬱』のコミックス1～6巻を購入した方に、『東京卍リベンジャーズ』とのコラボ限定ポストカードが1冊につき1枚、ランダム（全4種）でプレゼントされる。
著者・山田氏が描きおろした、特攻服を着こなす諭吉のポストカードをぜひゲットしてほしい。
（C）Ken Wakui/Hitsuzi Yamada/Kodansha