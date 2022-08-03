Kep1erの日本デビュー曲「Wing Wing」MV公開、“Wing Wingダンス披露

韓国のオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」から誕生した、ユジン、シャオティン、マシロ、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、ヨンウン、イェソからなる日中韓のグローバルワンピック”Kep1er”が2022年9月7日(水)にKep1er Japan 1st Single『』で日本デビュー。そのデビューシングルより「Wing Wing」のMVがオフィシャルYouTubeにて公開された。
Kep1erは2022年1月にミニアルバム『FIRST IMPACT』で韓国デビュー。発売直後からグローバル音楽プラットフォームの上位チャートにランクインし、デビュー曲「WA DA DA」のMVはデビューから約3か月で1億回再生を突破。6月に2ndミニアルバム『DOUBLAST』をリリースし、デビューよりグローバルに躍進を続けている。
公開されたKep1er日本デビュー曲「Wing Wing」のMVは、様々な”Wing Wing”ポイントがセットに散りばめられており、噴水やバスケットコート、屋上、羽根やグルグルの部屋など彩り鮮やかなシチュエーションで、見ればみるほどKep1erの魅力に溢れる映像となっている。サビで披露される ”Wing Wing”という印象的なメロディーラインに合わせた”Wing Wingダンス”は、力強く飛び立つKep1erの羽ばたきをイメージしたキャッチーなポイントダンスとなっており、楽曲の魅力をエネルギッシュなダンスで華やかに表現している。
「Wing Wing」は日本オリジナル楽曲となり、Kep1erにとって初の日本語歌唱曲。力強く飛び立つKep1erの最初の羽ばたきをイメージした曲となっており、華やかでキャッチーなサビのメロディーラインや活気溢れる掛け声など、Kep1erならではのエネルギッシュな魅力に溢れた楽曲となっている。「Wing Wing」の先行配信は本日よりスタート。さらに「Wing Wing」「Daisy」「WA DA DA (Japanese ver.)」「Up! (Japanese ver.)の計4曲が『 -Special Edition-』として、本日よりプリオーダーもスタートしている。
＜リリース情報＞
Kep1er
「Wing Wing」先行配信 / -Special Edition-プリオーダー
8/3(水)0:00～先行配信スタート
タイトル曲「Wing Wing」作家情報
Composed by KZ, Nthonius, Meisobo, B.O
Lyrics by KZ, B.O
Arranged by Nthonius, Meisobo
Kep1er
Japan 1stシングル『＜FLY-UP＞』
2022年9月7日（水）発売
初回生産限定盤A（CD＋DVD）
BVCL-1230～1231 1900円（税込）
=収録曲=
1. Wing Wing
2. Daisy
3. Up! （Japanese ver.）
4. WA DA DA （Japanese ver.）
-三つ折り歌詞カード、ジュエルケース
DVD収録内容
-Wing Wing Music Video & Wing Wing Making of Jacket Shooting & Music Video
封入特典
-イベント応募券
-ランダムフォトカード1枚（全27種） W55mm×H85mm
スペシャル封入特典
-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全９種） W55mm×H85mm
※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。
初回生産限定盤B （CD）
BVCL-1232 1800円（税込）
=収録曲=
1. Wing Wing
2. Daisy
3. Up! （Japanese ver.）
4. WA DA DA （Japanese ver.）
-撮りおろし歌詞ブックレット（28P）、ジュエルケース
封入特典
-イベント応募券
-ランダムフォトカード1枚（全27種） W55mm×H85mm
スペシャル封入特典
-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全9種） W55mm×H85mm
※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。
通常盤 （CD）
BVCL-1233 1200円（税込）
=収録曲=
1. Wing Wing
2. Up! （Japanese ver.）
3. WA DA DA （Japanese ver.）
4. Wing Wing （Instrumental）
-ランダムピクチャーレーベル（全9種） *初回プレスのみ
封入特典 *初回プレスのみ
-イベント応募券
-ランダムフォトカード1枚（全27種） W55mm×H85mm
スペシャル封入特典 *初回プレスのみ
-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全9種） W55mm×H85mm
※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。
Kep1ian盤（CD） 完全生産限定盤
-メンバー別ソロジャケット（全9種） 各1400円（税込）
-Kep1ian盤コンプリートBOX（9枚組） 12600円（税込）
※Kep1ian盤はKep1er日本公式ファンクラブ【Kep1ian Japan】会員様のみご購入可能となります。
封入特典
-イベント応募券
-キラキラフォトカードランダム1枚（全9種） W55mm×H85mm
=収録曲=
1. Wing Wing
2. Up! （Japanese ver.）
3. WA DA DA （Japanese ver.）
4. O.O.O （Over & Over & Over）
※O.O.Oはメンバー別ver.がそれぞれに収録されます。
＜デビューショーケース情報＞
「Kep1er Japan Debut Showcase Live 」
2022年9月10日（土）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場18:00 / 開演19:00
2022年9月11日（日）幕張メッセ 幕張イベントホール
開場16:30 / 開演17:30
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
先行受付
7日22日（金）12:00より、日本公式ファンクラブ【Kep1ian Japan】抽選先行の受付をスタート
Kep1ian Japan抽選先行
受付期間：2022年7月22日（金）12:00〜2022年7月25日（月）23:59
当落発表/入金締切：2022年7月29日（金）15:00～2022年8月1日（月）23:59
チケット代金
全席指定 7700円（税込）
Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB https://kep1er.jp/support/qna
Kep1er Japan Official Site：https://kep1er.jp/