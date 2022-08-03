Kep1erの日本デビュー曲「Wing Wing」MV公開、“Wing Wingダンス披露

韓国のオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」から誕生した、ユジン、シャオティン、マシロ、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、ヨンウン、イェソからなる日中韓のグローバルワンピック”Kep1er”が2022年9月7日(水)にKep1er Japan 1st Single『』で日本デビュー。そのデビューシングルより「Wing Wing」のMVがオフィシャルYouTubeにて公開された。

Kep1erは2022年1月にミニアルバム『FIRST IMPACT』で韓国デビュー。発売直後からグローバル音楽プラットフォームの上位チャートにランクインし、デビュー曲「WA DA DA」のMVはデビューから約3か月で1億回再生を突破。6月に2ndミニアルバム『DOUBLAST』をリリースし、デビューよりグローバルに躍進を続けている。

【動画を見る】Kep1er「Wing Wing」MV

公開されたKep1er日本デビュー曲「Wing Wing」のMVは、様々な”Wing Wing”ポイントがセットに散りばめられており、噴水やバスケットコート、屋上、羽根やグルグルの部屋など彩り鮮やかなシチュエーションで、見ればみるほどKep1erの魅力に溢れる映像となっている。サビで披露される ”Wing Wing”という印象的なメロディーラインに合わせた”Wing Wingダンス”は、力強く飛び立つKep1erの羽ばたきをイメージしたキャッチーなポイントダンスとなっており、楽曲の魅力をエネルギッシュなダンスで華やかに表現している。

「Wing Wing」は日本オリジナル楽曲となり、Kep1erにとって初の日本語歌唱曲。力強く飛び立つKep1erの最初の羽ばたきをイメージした曲となっており、華やかでキャッチーなサビのメロディーラインや活気溢れる掛け声など、Kep1erならではのエネルギッシュな魅力に溢れた楽曲となっている。「Wing Wing」の先行配信は本日よりスタート。さらに「Wing Wing」「Daisy」「WA DA DA (Japanese ver.)」「Up! (Japanese ver.)の計4曲が『 -Special Edition-』として、本日よりプリオーダーもスタートしている。

＜リリース情報＞

Kep1er

「Wing Wing」先行配信 / -Special Edition-プリオーダー

8/3(水)0:00～先行配信スタート

https://Kep1er.lnk.to/qdGEFb

タイトル曲「Wing Wing」作家情報

Composed by KZ, Nthonius, Meisobo, B.O

Lyrics by KZ, B.O

Arranged by Nthonius, Meisobo

Kep1er

Japan 1stシングル『＜FLY-UP＞』

2022年9月7日（水）発売

初回生産限定盤A（CD＋DVD）

BVCL-1230～1231　1900円（税込）

=収録曲=

1. Wing Wing

2. Daisy

3. Up! （Japanese ver.）

4. WA DA DA （Japanese ver.）

-三つ折り歌詞カード、ジュエルケース

DVD収録内容

-Wing Wing Music Video & Wing Wing Making of Jacket Shooting & Music Video

封入特典　

-イベント応募券

-ランダムフォトカード1枚（全27種）　W55mm×H85mm

スペシャル封入特典　

-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全９種） W55mm×H85mm

※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。

初回生産限定盤B （CD）

BVCL-1232　1800円（税込）

=収録曲=

1. Wing Wing

2. Daisy

3. Up! （Japanese ver.）

4. WA DA DA （Japanese ver.）

-撮りおろし歌詞ブックレット（28P）、ジュエルケース

封入特典　

-イベント応募券

-ランダムフォトカード1枚（全27種）　W55mm×H85mm

スペシャル封入特典

-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全9種） W55mm×H85mm

※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。

通常盤 （CD）

BVCL-1233　1200円（税込）

=収録曲=

1. Wing Wing

2. Up! （Japanese ver.）

3. WA DA DA （Japanese ver.）

4. Wing Wing （Instrumental）

-ランダムピクチャーレーベル（全9種）　*初回プレスのみ

封入特典　*初回プレスのみ

-イベント応募券

-ランダムフォトカード1枚（全27種）　W55mm×H85mm

スペシャル封入特典 *初回プレスのみ

-9,999枚限定のメンバーサインプリント付プレミアムフォトカード1枚 （全9種） W55mm×H85mm

※ランダム封入となります。必ず封入される特典ではございません。

Kep1ian盤（CD）　完全生産限定盤

-メンバー別ソロジャケット（全9種）　各1400円（税込）

-Kep1ian盤コンプリートBOX（9枚組） 12600円（税込）

※Kep1ian盤はKep1er日本公式ファンクラブ【Kep1ian Japan】会員様のみご購入可能となります。

封入特典

-イベント応募券

-キラキラフォトカードランダム1枚（全9種）　W55mm×H85mm

=収録曲=

1. Wing Wing

2. Up! （Japanese ver.）

3. WA DA DA （Japanese ver.）

4. O.O.O （Over & Over & Over）

※O.O.Oはメンバー別ver.がそれぞれに収録されます。

＜デビューショーケース情報＞

「Kep1er Japan Debut Showcase Live 」

2022年9月10日（土）幕張メッセ　幕張イベントホール

開場18:00 / 開演19:00

2022年9月11日（日）幕張メッセ　幕張イベントホール

開場16:30 / 開演17:30

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

先行受付

7日22日（金）12:00より、日本公式ファンクラブ【Kep1ian Japan】抽選先行の受付をスタート

Kep1ian Japan抽選先行

受付期間：2022年7月22日（金）12:00〜2022年7月25日（月）23:59

当落発表/入金締切：2022年7月29日（金）15:00～2022年8月1日（月）23:59

チケット代金

全席指定　7700円（税込）

Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB　https://kep1er.jp/support/qna

Kep1er Japan Official Site：https://kep1er.jp/