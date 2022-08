藍井エイルの新曲「心臓」が、9月10日公開の映画「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」の主題歌に決定した。

アニメ「ソードアート・オンライン」は、「第15回電撃小説大賞」で大賞を受賞した川原礫による同名小説のシリーズを原作とした作品。今年でテレビ放送10周年を迎えた。「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」の主題歌「心臓」は、ヨルシカのn-bunaが作詞、作曲、編曲を手がけた1曲。青春時代の“どこまでも飛んでいける”という衝動を詰め込んだ、壮大で透明感のあるさわやかなロックチューンに仕上がっている。

藍井は「心臓」について、「“静”と“動”がハッキリとした曲であり、その中に“切なさ”もあって、だけど“自由”なイメージを持っている、そんな印象を受けました。“どこまでも飛んでいける”そんな意志を持った歌詞にもぜひ注目しながら聴いて頂きたいです」とコメント。一方のn-bunaは「この映画の持つメッセージが、それを必要とする何処か誰かのもとまで飛んでいってくれることを願っています」と語っている。

また9月7日には「心臓」を収録したニューシングルがリリースされることも決定した。

藍井エイル コメント

私にとって大切な「ソードアート・オンライン」の劇場版主題歌を今回担当させて頂ける事になり、心から嬉しく思っています。詞曲共にn-bunaさんに書いて頂きました。

初めて聴いた時は、“静”と“動”がハッキリとした曲であり、その中に“切なさ”もあって、だけど“自由”なイメージを持っている、そんな印象を受けました。“どこまでも飛んでいける”そんな意志を持った歌詞にもぜひ注目しながら聴いて頂きたいです。歌詞に合わせて感情を変えて歌った「心臓」が皆様の心臓にまで届きますように…。SAOの世界に寄り添い、これからも大切に歌っていきたいと思います。

n-buna(ヨルシカ) コメント

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」主題歌「心臓」の楽曲制作をさせていただきました、n-bunaです。素敵な作品に参加出来たことを光栄に思います。打ち合わせで監督からいただいた印象的なワードが「飛ぶ」ことでした。それは決して物理的な意味だけではなく、物語に登場する彼ら、彼女らにとっても大事な意味を持った「飛ぶ」ことのイメージで、これから物語を受け取る人達に向けて、そのイメージの橋渡しをすることが、主題歌を作る自分の役割なのだと思っています。この映画の持つメッセージが、それを必要とする何処か誰かのもとまで飛んでいってくれることを願っています。

藍井エイル「心臓」収録曲

CD

01. 心臓

[作詞・作曲・編曲:n-buna(fromヨルシカ)]

02. EVIL

[作詞:唐沢美帆 / 作曲・編曲:重永亮介]

03. Dance with me

[作詞:H14(LEONAIR) / 作曲:DJ Mass MAD Izm*, REO(LEONAIR) / 編曲:LEONAIR]

04. 心臓 -Instrumental-

05. EVIL -Instrumental-

06. Dance with me -Instrumental

初回生産限定盤DVD

・「心臓」MVミュージックビデオ収録予定

期間生産限定盤DVD

・「心臓」×「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」リリックビデオ収録予定