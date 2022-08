欧州サッカー連盟(UEFA)は2日、各欧州クラブ大会における予選プレーオフの組み合わせ抽選会を実施。ヨーロッパリーグ(EL)とヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選の対戦カードが決まった。

EL予選プレーオフには20チームが参加。EL予選3回戦を勝ち上がった6チーム、チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦チャンピオンズ・パスで敗れた6チームに加え、新たに7チームがこのラウンドから参戦する。プレーオフの勝者はELグループステージ、敗者はECLグループステージを戦うことになる。

ECL予選プレーオフは44チームで争われる。ECL予選3回戦を勝ち上がった32チーム、EL予選3回戦で敗れた7チーム、そして5大リーグからウェストハム、ビジャレアル、フィオレンティーナ、ケルン、ニースの5チームが新たに参戦する。勝者はECLグループステージに進出する。

EL予選三回戦には、MF田中亜土夢を擁するHJKヘルシンキなどが参戦する。HJKは予選3回戦でマリボルと戦い、勝った場合はEL予選プレーオフでシルケボー、敗れた場合はECL予選プレーオフでシャフティオール・ソリゴルスクvsクルジュの勝者と対戦する。

ECL予選3回戦には、MF三好康児が所属するアントワープ、DF小川諒也が所属するヴィトーリアSC、DF菅原由勢が所属するAZ、MF藤本寛也とMF新井瑞希が所属するジル・ヴィセンテなどが参戦する。AZとジル・ヴィセンテが勝ち上がった場合、両者はプレーオフで対戦することが決まった。また、ヴィトーリアSCは予選3回戦でハイドゥク・スプリトと対戦し、勝った場合は昨季CL4強のビジャレアルがプレーオフで待ち受けている。アントワープはリールストロムとの3回戦を突破した場合、プレーオフでブレイザブリクvsイスタンブール・バシャクシェヒルの勝者と対戦する。

EL予選、ECL予選の組み合わせは以下の通り。

■チャンピオンズリーグ

▼予選3回戦チャンピオンズ・パス

ファーストレグ:8月2日/3日、セカンドレグ:8月9日

【1】カラバフ(アゼルバイジャン) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

【2】マッカビ・ハイファ(イスラエル) vs アポロン・リマソール(キプロス)

【3】ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ピュニク(アルメニア)

【4】シェリフ(モルドヴァ) vs プルゼニ(チェコ)

【5】ルドゴレツ(ブルガリア) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

【6】ボデ・グリムト(ノルウェー) vs ジャルギリス(リトアニア)

◆■ヨーロッパリーグ

▼予選3回戦

ファーストレグ:8月4日、セカンドレグ:8月9日/11日

【7】AEKラルナカ(キプロス) vs パルチザン(セルビア)

【8】フェネルバフチェ(トルコ) vs スロヴァコ(チェコ)

【9】リンフィールド(北アイルランド) vs チューリッヒ(スイス)

【10】マリボル(スロヴェニア) vs HJKヘルシンキ(フィンランド)

【11】マルメ(スウェーデン) vs F91デュドランジュ(ルクセンブルク)

【12】シャムロック・ローヴァーズ(アイルランド) vs シュクピ(マケドニア)

【13】オリンピアコス(ギリシャ) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロヴァキア)

▼予選プレーオフ

ファーストレグ:8月18日、セカンドレグ:8月25日

ドニプロ-1(ウクライナ) vs 【7】の勝者

ヘント(ベルギー) vs オモニア(キプロス)

アウストリア・ウィーン(オーストリア) vs 【8】の勝者

【9】の勝者 vs ハーツ(スコットランド)

【10】の勝者 vs シルケボー(デンマーク)

【11】の勝者 vs スィヴァススポル(トルコ)

【1】の敗者 vs 【12】の勝者

【2】の敗者 vs 【13】の勝者

【3】の敗者 vs 【4】の敗者

【5】の敗者 vs 【6】の敗者

※グループステージの組み合わせ抽選会は、日本時間8月26日20時から実施予定

◆■ヨーロッパカンファレンスリーグ

▼予選プレーオフ

ファーストレグ:8月18日、セカンドレグ:8月25日

【10】の敗者 vs シャフティオール・ソリゴルスク(ベラルーシ)/クルジュ(ルーマニア)

RFS(ラトヴィア)/ヒバーニアンズ(マルタ) vs 【9】の敗者

ヴィーキングル・レイキャヴィーク(アイスランド)/レフ・ポズナン(ポーランド) vs 【11】の敗者

【12】の敗者 vs バルカニ(コソヴォ)/クラクスヴィーク(フェロー諸島)

ズリニスキ(ボスニア・ヘルツェゴヴィナ)/トボル(カザフスタン) vs 【13】の敗者

CSKAソフィア(ブルガリア)/セント・パトリックス(アイルランド) vs ブレンビー(デンマーク)/バーゼル(スイス)

APOEL(キプロス)/キジルジャル(カザフスタン) vs シェプシ(ルーマニア)/ユールゴーデン(スウェーデン)

ブレイザブリク(アイスランド)/イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ) vs リールストロム(ノルウェー)/アントワープ(ベルギー)

フィオレンティーナ(イタリア) vs トゥウェンテ(オランダ)/チュカリチュキ(セルビア)

ファドゥーツ(リヒテンシュタイン)/コンヤスポル(トルコ) vs ネフチ・バクー(アゼルバイジャン)/ラピード・ウィーン(オーストリア)

DAC 1904(スロヴァキア)/FCSB(ルーマニア) vs ヴァイキング(ノルウェー)/スライゴ・ローヴァーズ(アイルランド)

ビジャレアル(スペイン) vs ハイドゥク・スプリト(クロアチア)/ヴィトーリアSC(ポルトガル)

マッカビ・テル・アビブ(イスラエル)/アリス・テッサロニキ(ギリシャ) vs ニース(フランス)

スパルタク・トルナヴァ(スロヴァキア)/ラクフ・チェンストホヴァ(ポーランド) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)/パナシナイコス(ギリシャ)

ゾリャ・ルハーンシク(ウクライナ)/ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ(ルーマニア) vs ルガーノ(スイス)/ハポエル・べエルシェバ(イスラエル)

ケルン(ドイツ) vs フェヘールヴァール(HUN)/ペトロクブ・フンチェシュティ(モルドヴァ)

【7】の敗者 vs レフスキ・ソフィア(ブルガリア)/ハムルーン・スパルタンズ(マルタ)

ウェストハム(イングランド) vs ヴィボー(デンマーク)/B36トースハウン(フェロー諸島)

KuPS(フィンランド)/ヤング・ボーイズ(スイス) vs パイデ・リナメースコンド(エストニア)/アンデルレヒト(ベルギー)

【8】の敗者 vs AIK(スウェーデン)/シュケンディヤ(マケドニア)

モルデ(ノルウェー)/キシュヴァールダ(ハンガリー) vs ヴォルフスベルガー(オーストリア)/グジラ・ユナイテッド(マルタ)

ダンディー・ユナイテッド(スコットランド)/AZ(オランダ) vs リガFC(ラトヴィア)/ジル・ヴィセンテ(ポルトガル)

※グループステージの組み合わせ抽選会は、日本時間8月26日21時30分から実施予定