SCANDAL、男性の「すね毛処理」事情に言及「本人にとって気持ちのいいことが一番大切」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月25日(月)の配信では、北米ツアー中のメンバーに新型コロナウイルス感染が判明し、現在療養中のため、急遽「未公開トーク」と、これまでの配信のなかからスタッフが厳選してセレクトした「スペシャルエディット」をお届けしました。HARUNA:それでは一通メールを読みます。<リスナーからのメール・アベニューさん>SCANDALの皆さん、こんにちは。福岡の小学校で教員をしているものです。一同:ヘイ! ティーチャー!この夏、大きな決断をしました。それは、すね毛を剃ったことです! 半ズボンを履かないと暑くてガマンできないほどの猛暑になってきたのに、見るに堪えない脚をしていたのです。子どもたちは、必ずと言っていいほど反応します。「先生、毛めっちゃ生えとる!」とかはまだかわいいものですが、6年生には下手したらドン引きされてしまいます。それを回避するべく、30年近く寄り添ってきた同志たちに別れを告げたのです。悲しかったですが、涼しさを求めて、仕事の支障をなくすための私なりの大きな決断でした。大変に長くなりましたが、SCANDALの皆さんは、最近した大きな決断はありますか? あれば教えてください。MAMI:かわいいねえー。TOMOMI:かわいいなあ。HARUNA:でも大きな決断だよね、これは。RINA:すっきりして良かった。TOMOMI:涼しくなったかな?HARUNA:でも、30年近くも付き合ってきた「同志」だからね。TOMOMI:ちょっとした寂しさがあるんやね(笑)。RINA:思い切ったよね。MAMI:初体験っていうことだもんね。HARUNA:そうそう。MAMI:たしかに思い切ったね。スタッフ:すね毛のアリナシって気になります?RINA:どっちでもいいけどな。MAMI:あってもなくても。RINA:「男やのに脱毛なんかして!」みたいな感覚の人もおると思うけど、本人にとって気持ちのいいことが一番大切やなって思う。HARUNA:そうね、メイクとかもそうだもんね。MAMI:結局は自分が気にいるか気に入らないか、だもんねTOMOMI:自分が好きだったら、それでいい!MAMI:それでいいんです。うん、いいんです!