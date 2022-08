チャンピオンズリーグ(CL)予選プレーオフの組み合わせ抽選会が2日に行われた。

CL予選は3回戦のファーストレグが今月2〜3日に、セカンドレグが同9日に開催される。3回戦の開催に先駆けて、プレーオフの組み合わせが決定した。

日本代表FW南野拓実が所属するモナコは、3回戦でPSVと対戦。また、DF町田浩樹が所属するユニオン・サン・ジロワーズは3回戦でレンジャーズと対戦する。モナコとユニオンSGが勝ち上がった場合、プレーオフで両者が対決することになった。

プレーオフはファーストレグが今月16〜17日に、セカンドレグが同23〜24日に開催される。

◆■CL予選3回戦

ファーストレグ:8月2日/3日、セカンドレグ:8月9日

▼チャンピオンズ・パス

【1】カラバフ(アゼルバイジャン) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

【2】シェリフ(モルドヴァ) vs プルゼニ(チェコ)

【3】ボデ・グリムト(ノルウェー) vs ジャルギリス(リトアニア)

【4】ルドゴレツ(ブルガリア) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

【5】マッカビ・ハイファ(イスラエル) vs アポロン・リマソール(キプロス)

【6】ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ピュニク(アルメニア)

▼リーグ・パス

【7】ディナモ・キーウ(ウクライナ) vs シュトゥルム・グラーツ(オーストリア)

【8】ベンフィカ(ポルトガル) vs ミッティラン(デンマーク)

【9】ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー) vs レンジャーズ(スコットランド)

【10】モナコ(フランス) vs PSV(オランダ)

◆■CL予選プレーオフ・組み合わせ

ファーストレグ:8月16日/17日、セカンドレグ:8月23日/24日

▼チャンピオンズ・パス

【1】の勝者 vs 【2】の勝者

【3】の勝者 vs 【4】の勝者

【5】の勝者 vs 【6】の勝者

コペンハーゲン(デンマーク) vs トラブゾンスポル(トルコ)

▼リーグ・パス

【7】の勝者 vs 【8】の勝者

【9】の勝者 vs 【10】の勝者

※グループステージ組み合わせ抽選会は、日本時間8月25日の25時(8月26日1時)に実施予定。