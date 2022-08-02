DIR EN GREYのライブツアー「TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________」が10月から開催される。
このツアーはバンドの結成25周年を記念して実施されるもの。10月25日の神奈川・CLUB CITTA'から12月7日の大阪・なんばHatchまで、全国10会場で計13公演が行われる。このうち10月25、26日のCLUB CITTA'公演はDIR EN GREYのオフィシャルファンクラブ「a knot」会員限定公演となる。チケットは通常券、「a knot」会員向けの特典付き「VIP Ticket」「Exclusive Ticket」の3種類。販売日などの詳細は後日発表される。
DIR EN GREY 25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________
2022年10月25日（火）神奈川県 CLUB CITTA'（「a knot」会員限定）
2022年10月26日（水）神奈川県 CLUB CITTA'（「a knot」会員限定）
2022年11月3日（木・祝）埼玉県 ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールA
2022年11月8日（火）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2022年11月9日（水）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2022年11月14日（月）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2022年11月18日（金）兵庫県 あましんアルカイックホール
2022年11月20日（日）愛媛県 松山市民会館 大ホール
2022年11月24日（木）北海道 Zepp Sapporo
2022年11月27日（日）宮城県 SENDAI GIGS
2022年12月1日（木）愛知県 Zepp Nagoya
2022年12月6日（火）大阪府 なんばHatch
2022年12月7日（水）大阪府 なんばHatch