延期となっていたBiSHの野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」の振替日程が発表された。

「BiSH OUT of the BLUE」は7月30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催が予定されていたが、メンバーのリンリンが新型コロナウイルスに感染したことを受けて延期に。振替公演は10月2日に同会場にて行われる。なお日程の変更に伴い開場時刻が15:30に、開演時刻が17:00にそれぞれ変更されている。

BiSH OUT of the BLUE(※振替公演)

2022年10月2日(日)山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

OPEN 15:30 / START 17:00