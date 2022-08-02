コミックナタリーより、7月25日～7月31日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「ハニーレモンソーダ（20）」 村田真優（集英社）
2位「黒執事（32）」 枢やな（スクウェア・エニックス）
3位「駆除人（5）」 浅川圭司/花黒子（KADOKAWA）
4位「君に届け 番外編～運命の人～（3）」 椎名軽穂（集英社）
5位「ゴールデンカムイ（31）」 野田サトル（集英社）
6位「GIANT KILLING（61）」 ツジトモ/綱本将也（講談社）
7位「消えた初恋（9）」 アルコ/ひねくれ渡（集英社）
8位「幼女戦記（25）」 東條チカ/カルロ・ゼンほか（KADOKAWA）
9位「メイドインアビス（11）」 つくしあきひと（竹書房）
10位「怪獣8号（7）」 松本直也（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「メイドインアビス（11）」 つくしあきひと（竹書房）
2位「Landreaall（39）」 おがきちか（一迅社）
3位「くーねるまるた ぬーぼ（9）」 高尾じんぐ（小学館）
4位「キルミーベイベー（13）」 カヅホ（芳文社）
5位「DARKNESS HEELS ―Lili―（2）」 綱島志朗/円谷プロダクション（KADOKAWA）
6位「イマジナリー（2）」 幾花にいろ（白泉社）
7位「うれしょん！（4）」 かずみ義幸（日本文芸社）
8位「けいおん！Shuffle（2）」 かきふらい（芳文社）
9位「ビバリウムで朝食を（1）」 道満晴明（秋田書店）
10位「ぷにるはかわいいスライム（1）」 まえだくん（小学館）
10位「雑兵めし物語（1）」 重野なおき（竹書房）