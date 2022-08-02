和久井健「東京卍リベンジャーズ」と山田ヒツジ「デキる猫は今日も憂鬱」とのコラボグッズが、8月9日に全国のTSUTAYA10店舗とTSUTAYAオンラインショッピングにて販売される。

今回のグッズは、「東京卍リベンジャーズ」のコラボ企画シリーズ「可愛卍リベンジャーズ」第2弾として登場したもの。ぬいぐるみ、マスコットチェーン、フェイスタオル、ランチトートバッグの4アイテムがラインナップされ、それぞれ東京卍會の特攻服を着た「デキる猫は今日も憂鬱」の黒猫がモチーフになっている。なお全国のTSUTAYAでは、グッズ発売日より「デキる猫は今日も憂鬱」1巻から6巻までの購入特典として、山田の描き下ろしイラストを用いたポストカード全4種をランダム配布する。

グッズ販売店舗

北海道 TSUTAYA 札幌琴似店

福島県 TSUTAYA 福島南店

埼玉県 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

神奈川県 TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店

東京都 SHIBUYA TSUTAYA

愛知県 TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町

大阪府 TSUTAYA EBISUBASHI

大阪府 梅田 蔦屋書店

愛媛県 TSUTAYA BOOKSTORE エミフルMASAKI

福岡県 フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店

(c)Ken Wakui/Hitsuzi Yamada/Kodansha