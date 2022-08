シナモロールデビュー20周年記念! キラキラ仕様のおまけシール付き「シナモロール まんまる焼き」が、2022年8月2日(火)より全国のミニストップにて販売となる。

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモロール」(愛称:シナモン)。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

今回発売となる「まんまる焼き」は、白いもちもちのまんまる生地の中に、ミルク味クリームが入ったスイーツ。シナモロールの可愛い焼き印(全3種)が施されている。

また、キラキラのホロ仕様のシールが1枚付属♪ シールの種類は全部で7種類で、そのうち3種類は20周年記念アートを使用したデザインだ。

シールをコレクションしながら、シナモロールとリラックスタイムを楽しもう♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 632853