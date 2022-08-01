「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」の世界初の無料配信が、8月20日21時よりABEMAにて実施される。
さらにABEMAでは8月13日から5週連続で、アニメ「ソードアート・オンライン」シリーズの過去作品を無料配信。8月13日より「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」、20日より「ソードアート・オンライン」、25日より「ソードアート・オンラインII」、9月1日より「ソードアート・オンライン アリシゼーション」、8日より「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」を順次届ける。
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」はアインクラッド第1層からクリアまでの軌跡をアスナの視点で掘り下げる物語。2021年10月30日に公開された。
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」世界初・無料独占先行配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年8月20日（土）21:00～
「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年8月13日（土）25:15～ / 8月14日（日）15:00～
※配信後1週間は無料視聴が可能。
TVアニメ「ソードアート・オンライン」無料一挙配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年8月20日（土）8:00～（第1話～第14話） / 14:30～（第1話～第14話） / 22:40～（全話） / 8月21日（日）9:20～（第15話～第25話）
※配信後2週間は無料視聴が可能。
TVアニメ「ソードアート・オンラインII」無料一挙配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年8月25日（木）25:50～（第1話～第12話） / 8月26日（金）8:30～（全話） / 25:00～（第13話～第24話） ※配信後2週間は無料視聴が可能。
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」無料一挙配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年9月1日（木）25:50～（第1話～第12話） / 9月2日（金）8:30～（全話） / 25:00～（第13話～第24話）
※配信後2週間は無料視聴が可能。
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」無料一挙配信
配信：ABEMA アニメLIVEチャンネル
日時：2022年9月8日（木）25:50～（第1話～第12話） / 9月9日（金）8:30～（全話）、25:00～（第13話～第23話）
※配信後2週間は無料視聴が可能。