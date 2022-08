ローソンで一狩り行こうぜ！『モンハンライズ』オリジナルステッカーをゲット♪

「一狩りいこうぜ!」で有名なハンティングアクションゲーム『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のオリジナルステッカーがもらえる! 全国のローソン店舗(ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗除く)にて実施の『モンスターハンターライズ:サンブレイク』企画を紹介する。

2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。「友人と協力して強大なモンスターに挑む」という通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした。

シリーズ最新作となる『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターライズ:サンブレイク」が2022年6月30日に発売された。

2022年8月9日(火)より実施となる企画では、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルステッカーを1枚プレゼント!

ステッカーは、オトモアイルー×オトモガルク、カムラ×エルガド、ルナガロン×メル・ゼナ、ガランゴルム×マガイマガド、イゼクス×リオレウスの全5種だ。

また、ローソン・@Loppi・HMV&BOOKS online限定でゆらゆらアクリルスタンドが販売、@Loppi・HMV&BOOKS online限定でクッションや木樽ジョッキが予約販売される。

さらに、マルチコピー機サービス「ローソンプリント」では『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のブロマイドを発売、ローソン公式Twitterアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ツイートに「#ローソンモンハン」とコメントをつけて引用ツイートすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼント!

この夏はローソンで一狩りしよう!

