【1日のプロ野球公示】広島が野村祐輔＆矢野雅哉ら4選手を抹消　楽天は藤…

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　日本野球機構は1日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。

 

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＜セ・リーグ＞

【登録】

なし

 

【抹消】

ヤクルト　　　投手　　原　樹理

阪神　　　　　投手　　才木　浩人

阪神　　　　　投手　　齋藤　友貴哉

巨人　　　　　投手　　鍬原　拓也

広島　　　　　投手　　野村　祐輔

広島　　　　　捕手　　持丸　泰輝

広島　　　　　内野手　矢野　雅哉

広島　　　　　内野手　羽月　隆太郎

中日　　　　　投手　　松葉　貴大

 

※8月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】読売ジャイアンツの鍬原拓也選手は特例2022の対象選手となります。東京ヤクルトスワローズの原樹里選手は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により10日間を経ずに再登録可能。

 

＜パ・リーグ＞

【登録】

なし

 

【抹消】

オリックス　　捕手　　福永　奨

オリックス　　外野手　西村　凌

楽天　　　　　投手　　藤平　尚真

楽天　　　　　投手　　西垣　雅矢

日本ハム　　　内野手　上野　響平

西武　　　　　内野手　山野辺　翔

西武　　　　　外野手　西川　愛也

 

※8月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

【注】オリックス・バファローズの福永奨選手、東北楽天ゴールデンイーグルスの西垣雅矢選手、北海道日本ハムファイターズの上野響平選手は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により10日間を経ずに再登録可能。