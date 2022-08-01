【1日のプロ野球公示】広島が野村祐輔＆矢野雅哉ら4選手を抹消　楽天は藤…

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日本野球機構は1日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。
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＜セ・リーグ＞
【登録】
なし
【抹消】
ヤクルト 投手 原 樹理
阪神 投手 才木 浩人
阪神 投手 齋藤 友貴哉
巨人 投手 鍬原 拓也
広島 投手 野村 祐輔
広島 捕手 持丸 泰輝
広島 内野手 矢野 雅哉
広島 内野手 羽月 隆太郎
中日 投手 松葉 貴大
※8月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】読売ジャイアンツの鍬原拓也選手は特例2022の対象選手となります。東京ヤクルトスワローズの原樹里選手は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により10日間を経ずに再登録可能。
＜パ・リーグ＞
【登録】
なし
【抹消】
オリックス 捕手 福永 奨
オリックス 外野手 西村 凌
楽天 投手 藤平 尚真
楽天 投手 西垣 雅矢
日本ハム 内野手 上野 響平
西武 内野手 山野辺 翔
西武 外野手 西川 愛也
※8月11日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】オリックス・バファローズの福永奨選手、東北楽天ゴールデンイーグルスの西垣雅矢選手、北海道日本ハムファイターズの上野響平選手は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により10日間を経ずに再登録可能。