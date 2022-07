明治安田生命J3リーグ第19節が30日と31日に行われた。

好調の藤枝MYFCは、前節暫定首位に浮上した鹿児島ユナイテッドとホームで対戦。開始2分にDFラインの背後を突かれて米澤令衣の先制ゴールを許したものの、33分に水野泰輔が自ら放ったシュートのこぼれ球を押し込んで試合を振り出しに戻す。さらに42分、久保藤次郎がショートカウンターを完結させ、藤枝が逆転に成功。リードを守り切った藤枝はクラブの連勝記録を「6」に伸ばし、鹿児島を得失点差でかわして暫定2位に浮上した。

カターレ富山vsいわきFCは、11分にホームチームが先制。自陣のハーフウェーライン付近でフリーキックを獲得すると、キッカーの林堂眞は相手GKの意表を突いてゴールを直接狙い、約60メートルの超ロングシュートを沈めた。しかし87分、いわきが試合を振り出しに戻す。左からのクロスを吉澤柊が胸で落とし、抜け出した有田稜がゴールに突き刺した。1-1のドローに終わり、富山の連勝は「2」、いわきの連勝は「3」でストップした。

松本山雅FCはホームでヴァンラーレ八戸と対戦。54分にセットプレーで八戸の先制を許して追いかける展開となる。73分には山本龍平のミドルシュートが右ポストを叩くなど1点も返すことができず、0-1で敗れた。

AC長野パルセイロは終了間際に藤森亮志が決勝点を挙げ、カマタマーレ讃岐に劇的勝利。長野は3連勝、讃岐は4連敗となった。愛媛FCは最下位のY.S.C.C.横浜を2-0で下し、4連勝となった。

ガイナーレ鳥取はホームでFC岐阜と対戦。14分に石川大地のゴールで先制する。さらにプロ初スタメンとなった高卒ルーキーの髙尾流星がJリーグ初ゴールを挙げると、新井泰貴も2ゴールの活躍。今季最多の4得点で快勝を収め、連敗を「4」で止めた。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月30日(土)

福島ユナイテッドFC 1-1 FC今治

藤枝MYFC 2-1 鹿児島ユナイテッドFC

カターレ富山 1-1 いわきFC

カマタマーレ讃岐 0-1 AC長野パルセイロ

ギラヴァンツ北九州 1-0 アスルクラロ沼津

ガイナーレ鳥取 4-0 FC岐阜

▼7月31日(日)

テゲバジャーロ宮崎 0-0 SC相模原

松本山雅FC 0-1 ヴァンラーレ八戸

愛媛FC 2-0 Y.S.C.C.横浜

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 いわき(38/+23)※1試合未消化

2位 藤枝(38/+17)

3位 鹿児島(38/+15)

4位 松本(37/+12)※1試合未消化

5位 富山(36/+7)

6位 愛媛(34/+5)

7位 長野(33/+4)

8位 今治(29/+5)※1試合未消化

9位 岐阜(27/-1)

10位 福島(25/+2)

11位 沼津(23/-4)

12位 北九州(23/-5)

13位 宮崎(19/-6)

14位 相模原(18/-8)

15位 讃岐(17/-10)

16位 八戸(16/-15)

17位 鳥取(15/-12)

18位 YS横浜(8/-29)※1試合未消化

◆■今後の対戦カード

【第17節延期分】

▼8月6日(土)

16:00 今治 vs YS横浜

【第18節延期分】

16:30 いわき vs 松本

【第20節】

▼8月13日(土)

16:00 沼津 vs 藤枝

18:00 相模原 vs 福島

18:00 讃岐 vs 宮崎

19:00 八戸 vs いわき

▼8月14日(日)

16:00 今治 vs 岐阜

17:00 YS横浜 vs 北九州

18:00 長野 vs 富山

18:00 愛媛 vs 鳥取

18:00 鹿児島 vs 松本