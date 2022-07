村上春樹「猫は犬じゃないんだからね」…猫の「お手」と「お座り」について思うこと

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。7月31日(日)の放送は「村上RADIO ~猫山さんセレクト・猫づくしの音楽~」をお届けしました。幼い頃から、家にはいつも猫がいたという愛猫家の村上春樹さんが、「村上RADIO」にしばしば登場する猫のキャラクター「猫山さん」がセレクトしたという設定で、「猫」に関連する楽曲を集め、「猫の音楽特集」をお送りしました。この記事では前半2曲について話した概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今日は猫山さんがセレクトしてくれた、猫の音楽を特集します。猫という言葉がついたタイトルの曲を、うちにあるレコードとCDの中から集めてくれました。さて、どんなものがかかるでしょうね、おたのしみに。しかし結構たくさん集まりましたね、猫山さん。猫山:ニャーオ。曲を選んでくれたのは猫山さんですけど、翻訳はおまえがやれと指示されまして、僕が汗をかきかき、歌詞のざっくりとした要約みたいなことをしました。訳してみると、猫の歌にも実にいろんなものがあって面白かったです。かわいい子猫ちゃんから、こすっからい横丁の野良猫から、のんきに昼寝ばかりしている太っちょ猫くんまで、さまざまな猫が歌の中に登場します。おたくの猫ちゃんは、どんな猫なんでしょうね。「猫は飼っていないけど、うちの恋人はまるで猫みたいに可愛いよ」という方も、きっといらっしゃることでしょう。うらやましいですね。猫山:ニャーオ。さて1曲目は、アル・スチュアートが1976年に出したヒット・ソング「Year Of The Cat」、「猫の年」です。十二支に猫の年はありませんが、アル・スチュアートの音楽の中には存在します。この曲、なかなか入り組んだ「フィルム・ノワール」風のストーリーを持っています。そんなわけで、演奏時間もけっこう長くなります。主人公はどこかのエキゾチックな土地で、謎めいた女性にめぐり会います。彼女は彼にそっとささやきます。「ねえ、私は猫の年に入り込んでしまったのよ」と。「Year of the Cat」、アル・スチュアートが歌います。<収録中のつぶやき>僕はこの曲が流行ったころジャズの店をやっていたんだけど、ずっとジャズをかけていて、営業時間が終わるとアフターアワーズによくこの曲を聴いていました。次はマンハッタン・トランスファーが歌う「My Cat Fell In The Well(僕の猫が井戸に落ちちゃった)」という古い歌です。1939年にメリー・マックスというヴォーカル・グループがヒットさせたものを、マンハッタン・トランスファーが取り上げました。うちの猫ちゃんが井戸に落ちちゃった、さあどうしよう、困ったなあ、こんなに可愛い子猫ちゃんなのに……という、まあナンセンス・ソングです。結局、猫はぐしょ濡れで助け上げられたようですが。だから、おたくの猫も井戸に落ちたりしないように気をつけてくださいね。といっても最近は井戸ってほとんど見かけませんけどね。これはアナログ・レコ―ドでかけます。「My Cat Fell In The Well」。このあいだ僕が行くジムのインストラクターの女性と話していたら、彼女のうちの猫は「お手」と「お座り」をするということでした。「嘘だろう」と言ったら、動画を送ってきてくれて、それを見たら、たしかに猫が「お座り」と「お手」をしているんです。びっくりしました。「どうしてそんなことができたの?」と尋ねたら、「なんとかチュールを餌(えさ)にして教え込んだんです」ということでした。すごいなあ。僕は昔、「それは猫にお手を教えるくらい難しいことだ」という比喩をどこかで使ったことがあるんだけど、どうやらそういうのも通用しなくなってきたみたいですね。でも、なんかひっかかるなあ。猫は犬じゃないんだからね。猫山:ニャア~。<番組概要>番組名:村上RADIO ~猫山さんセレクト・猫づくしの音楽~放送日時:5月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/