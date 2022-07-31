BE:FIRSTが8月31日にリリースする1stアルバム「BE:1」より、収録曲の「Be Free」が、明日8月1日に先行配信されることが決定した。
「Be Free」は、BE:FIRSTが結成されたボーイズグループオーディション「THE FIRST」の課題曲。1stシングル「Gifted.」のボーナストラックとして収録されていたが、今回新たに7人でレコーディングをし直し、アルバムから先行配信される。
また「BE:1」全収録曲のクレジットも明らかに。UTAやSUNNY BOYといった日本が誇るトッププロデューサーからMONJOE（DATS）やMori Zentaro、Kosuke Craneといった気鋭のプロデューサー、そしてメンバー自身も作詞、作曲に携わった意欲作となった。
BE:FIRST「BE:1」収録曲
01. BF is…
［作詞：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO、SKY-HI / 作曲：Ryosuke "Dr.R" Sakai、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO、SKY-HI / プロデュース：Ryosuke "Dr.R" Sakai］
02. Gifted.
［作詞：SKY-HI / 作曲：Ryosuke "Dr.R" Sakai、Redl Carlo、SKY-HI / プロデュース：Ryosuke "Dr.R" Sakai］
03. Scream
［作詞：Tiyon "TC" Mack、Tesung Kim、Maxx Song、SUNNY BOY、SKY-HI / 作曲：Tiyon "TC" Mack、Tesung Kim、Maxx Song、SUNNY BOY、SKY-HI / プロデュース：Maxx Song、SUNNY BOY］
04. Moment
［作詞：LOAR、fofu、SKY-HI / 作曲：UTA、SKY-HI / プロデュース：UTA（TinyVoice,Production）］
05. Be Free
［作詞：sty、SKY-HI / 作曲：Chaki Zulu、sty、SKY-HI / プロデュース：Chaki Zulu］
06. Softly
［作詞：HIRO、SKY-HI / 作曲：Mori Zentaro、HIRO / プロデュース：Mori Zentaro］
07. Betrayal Game
［作詞：SKY-HI / 作曲：eill、Ryo'LEFTY'Miyata、SKY-HI / 編曲：A.G.O / プロデュース：SKY-HI］
08. Milli-Billi
［作詞：SKY-HI / 作曲：Kosuke Crane、SKY-HI / プロデュース：Kosuke Crane（INIMI） / コプロデュース：MONJOE（INIMI）］
09. Spin!
［作詞：SOTA、SHUNTO、RYOKI、SKY-HI / 作曲：SOURCEKEY / プロデュース：SOURCEKEY］
10. Move On
［作詞：SKY-HI / 作曲：SUNNY BOY、SKY-HI / プロデュース：SUNNY BOY］
11. Brave Generation
［作詞：Novel Core、SKY-HI / 作曲：KM、Novel Core、SKY-HI/ プロデュース：KM］
12. Grateful Pain
［作詞：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO、SKY-HI / 作曲：SOURCEKEY、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO / プロデュース：SOURCEKEY］
13. Shining One（Re-recorded）
［作詞：Satoru Kurihara -Jazzin’park-、SKY-HI / 作曲：☆Taku Takahashi（m-flo、block.fm）、Satoru Kurihara -Jazzin’park-、SKY-HI / プロデュース：Taku Takahashi（m-flo、block.fm）］
14. Message
［作詞：eill、Matt Cab、MATZ、SKY-HI / 作曲：eill、Matt Cab、MATZ、SKY-HI / プロデュース：Matt Cab、MATZ］
15. Bye-Good-Bye
［作詞：sty、SKY-HI / 作曲：Chaki Zulu、SKY-HI / プロデュース：Chaki Zulu］