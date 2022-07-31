◆ 初出場は4校
『第104回全国高等学校野球選手権大会』西東京大会の決勝戦が31日に神宮球場で行われ、日大三が東海大菅生に6－2で勝利。
4年ぶり18回目の甲子園出場を決め、これで今年の夏の甲子園に出場する49代表が出揃った。
今年は初出場が札幌大谷（南北海道）・明秀日立（茨城）・社（兵庫）・帝京五（愛媛）の4チームとやや少なめ。
久々の出場というところでは、盈進（広島）の48年ぶり3回目が最長のブランク。その他にも、国学院栃木（栃木）が37年ぶり2回目、日大三島（静岡）は33年ぶり2回目、樹徳（群馬）は30年ぶり3回目の聖地行きを決めた。
今年の夏の甲子園は8月6日（土）に開幕。3日の休養日を含む17日間で全国の頂点を決する。
◆ 『第104回全国高等学校野球選手権大会』出場校一覧
▼ 北海道
北北海道：旭川大（3年ぶり10回目）
南北海道：札幌大谷（初出場）
▼ 東北
青 森：八戸学院光星（3年ぶり11回目）
岩 手：一関学院（12年ぶり7回目）
秋 田：能代松陽（11年ぶり4回目）
山 形：鶴岡東（3年ぶり7回目）
宮 城：仙台育英（3年ぶり29回目）
福 島：聖光学院（3年ぶり17回目）
▼ 関東
茨 城：明秀日立（初出場）
栃 木：国学院栃木（37年ぶり2回目）
群 馬：樹徳（30年ぶり3回目）
埼 玉：聖望学園（13年ぶり4回目）
千 葉：市船橋（15年ぶり6回目）
東東京：二松学舎大付（2年連続5回目）
西東京：日大三（4年ぶり18回目）
神奈川：横浜（2年連続20回目）
山 梨：山梨学院（3年ぶり10回目）
▼ 北信越
新 潟：日本文理（3大会連続12回目）
長 野：佐久長聖（4年ぶり9回目）
富 山：高岡商（5大会連続22回目）
石 川：星稜（3年ぶり21回目）
福 井：敦賀気比（4大会連続11回目）
▼ 東海
静 岡：日大三島（33年ぶり2回目）
愛 知：愛工大名電（2年連続14回目）
岐 阜：県岐阜商（2年連続30回目）
三 重：三重（2年連続14回目）
▼ 近畿
滋 賀：近江（4大会連続16回目）
京 都：京都国際（2年連続2回目）
大 阪：大阪桐蔭（2年連続12回目）
兵 庫：社（初出場）
奈 良：天理（5年ぶり29回目）
和歌山：智弁和歌山（5大会連続26回目）
▼ 中国
岡 山：創志学園（4年ぶり3回目）
広 島：盈進（48年ぶり3回目）
鳥 取：鳥取商（11年ぶり3回目）
島 根：浜田（18年ぶり12回目）
山 口：下関国際（4年ぶり3回目）
▼ 四国
香 川：高松商（3大会連続22回目）
徳 島：鳴門（3年ぶり14回目）
愛 媛：帝京五（初出場）
高 知：明徳義塾（3大会連続22回目）
▼ 九州・沖縄
福 岡：九州国際大付（6年ぶり8回目）
佐 賀：有田工（9年ぶり2回目）
長 崎：海星（3年ぶり19回目）
熊 本：九州学院（7年ぶり9回目）
大 分：明豊（2年連続8回目）
宮 崎：富島（3年ぶり2回目）
鹿児島：鹿児島実（4年ぶり20回目）
沖 縄：興南（4年ぶり13回目）