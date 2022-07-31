今年の夏の甲子園は8月6日に開幕 (C) Kyodo News

◆ 初出場は4校

　『第104回全国高等学校野球選手権大会』西東京大会の決勝戦が31日に神宮球場で行われ、日大三が東海大菅生に6－2で勝利。

　4年ぶり18回目の甲子園出場を決め、これで今年の夏の甲子園に出場する49代表が出揃った。

　今年は初出場が札幌大谷（南北海道）・明秀日立（茨城）・社（兵庫）・帝京五（愛媛）の4チームとやや少なめ。

　久々の出場というところでは、盈進（広島）の48年ぶり3回目が最長のブランク。その他にも、国学院栃木（栃木）が37年ぶり2回目、日大三島（静岡）は33年ぶり2回目、樹徳（群馬）は30年ぶり3回目の聖地行きを決めた。

　今年の夏の甲子園は8月6日（土）に開幕。3日の休養日を含む17日間で全国の頂点を決する。

◆ 『第104回全国高等学校野球選手権大会』出場校一覧

▼ 北海道

北北海道：旭川大（3年ぶり10回目）

南北海道：札幌大谷（初出場）

▼ 東北

青　森：八戸学院光星（3年ぶり11回目）

岩　手：一関学院（12年ぶり7回目）

秋　田：能代松陽（11年ぶり4回目）

山　形：鶴岡東（3年ぶり7回目）

宮　城：仙台育英（3年ぶり29回目）

福　島：聖光学院（3年ぶり17回目）

▼ 関東

茨　城：明秀日立（初出場）

栃　木：国学院栃木（37年ぶり2回目）

群　馬：樹徳（30年ぶり3回目）

埼　玉：聖望学園（13年ぶり4回目）

千　葉：市船橋（15年ぶり6回目）

東東京：二松学舎大付（2年連続5回目）

西東京：日大三（4年ぶり18回目）

神奈川：横浜（2年連続20回目）

山　梨：山梨学院（3年ぶり10回目）

▼ 北信越

新　潟：日本文理（3大会連続12回目）

長　野：佐久長聖（4年ぶり9回目）

富　山：高岡商（5大会連続22回目）

石　川：星稜（3年ぶり21回目）

福　井：敦賀気比（4大会連続11回目）

▼ 東海

静　岡：日大三島（33年ぶり2回目）

愛　知：愛工大名電（2年連続14回目）

岐　阜：県岐阜商（2年連続30回目）

三　重：三重（2年連続14回目）

▼ 近畿

滋　賀：近江（4大会連続16回目）

京　都：京都国際（2年連続2回目）

大　阪：大阪桐蔭（2年連続12回目）

兵　庫：社（初出場）

奈　良：天理（5年ぶり29回目）

和歌山：智弁和歌山（5大会連続26回目）

▼ 中国

岡　山：創志学園（4年ぶり3回目）

広　島：盈進（48年ぶり3回目）

鳥　取：鳥取商（11年ぶり3回目）

島　根：浜田（18年ぶり12回目）

山　口：下関国際（4年ぶり3回目）

▼ 四国

香　川：高松商（3大会連続22回目）

徳　島：鳴門（3年ぶり14回目）

愛　媛：帝京五（初出場）

高　知：明徳義塾（3大会連続22回目）

▼ 九州・沖縄

福　岡：九州国際大付（6年ぶり8回目）

佐　賀：有田工（9年ぶり2回目）

長　崎：海星（3年ぶり19回目）

熊　本：九州学院（7年ぶり9回目）

大　分：明豊（2年連続8回目）

宮　崎：富島（3年ぶり2回目）

鹿児島：鹿児島実（4年ぶり20回目）

沖　縄：興南（4年ぶり13回目）