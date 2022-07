野性爆弾 くっきー! ラジオドラマ「安部礼司」のオリジナルコンテンツで警察官・課長役を怪演…!?

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55)。Spotify「Music+Talk」と、AuDee(オーディー)で配信中の番組連動企画のオリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」の最新エピソード(全4回)では、お笑いコンビ・野生爆弾 くっきー!さんが出演しています。ごくごく平均的な会社員「安部礼司」が主人公のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神保町のとある会社を舞台に、会社員の悲哀や奮闘のコメディを毎週日曜の黄昏時の夕方5時に、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットでお届けしています。現在、番組放送後の毎週日曜18時からは、番組連動のオリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」を、オーディオストリーミング・プラットフォーム「Spotify」で楽しめる、音楽とトークを織り交ぜたコンテンツ「Music+Talk」と、音声プラットフォーム「AuDee(オーディー)」で配信中です。7月24日(日)からの新エピソード(全4回)では、お笑いコンビ・野生爆弾 くっきー!さんが出演し、警官役や課長役を演じています。くっきー!さんが声の演技を披露する貴重なコンテンツを、ぜひお楽しみください!7月24日(土)配信のエピソードはコチラ▶▶♯17「夜の落とし物」featuringくっきー!(野性爆弾)<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜17:00~17:55放送エリア:TOKYO FMを含むJFN38局ネット番組サイト:https://www.tfm.co.jp/abe