【ハリー・ポッター】ボーバトン魔法アカデミーの制服でお出かけを♪

「魔法ワールド(Wizarding World)」のオフィシャル商品が揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」から、まるでボーバトン生になったような気持ちになれる新シリーズがやってきた♪ 「ボーバトン魔法アカデミー」の制服をイメージしたアパレルを身にまとえば、気分は魔法使いに!

大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャルアイテムを取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ」に新たにラインナップされるのは、魔法学校の制服をイメージしてデザインされたアパレル。

ヨーロッパのピレネー山脈のどこかにあると言われている魔法学校、「ボーバトン魔法アカデミー」。作中ではトライウィザード・トーナメント(三大魔法学校対抗試合)に出場するフラー・デラクールたちが通う魔法学校で、ボーバトン生は印象的な水色の制服を着用している。

そんなボーバトン生の制服をイメージし、新商品としてワンピース、ケープ 、ビッグパーカーの全3種がラインナップ。2022年7月29日(金)より発売された。

ワンピースは、胸元に「ボーバトン魔法アカデミー」の校章の刺しゅうが施された、アイスブルーの色味が大人かわいい一着。

背面にはリボンが付属しており、サイズ調節も可能となっている。

触り心地のよいサテン生地のケープは、ワンピースに合わせてコーディネートでき、羽織ればより可愛さがアップしそう。

また、「ボーバトン魔法アカデミー」の運動着をイメージしたビッグパーカーは、英字で「BEAUXBATONS」とデザイン。

どなたでも着用いただける大きめのフリーサイズで、運動やお出かけ時以外にも部屋着としても活躍しそうだ。

また、お買上特典として「ハリー・ポッター マホウドコロ」のポイントが貯まる、ホグワーツ、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの紋章とイメージカラーがデザインされた「ショップカード」をいずれかおひとつプレゼントされるのもうれしい。

ボーバトン生になったような気持ちを味わえる新商品「ボーバトンシリーズ」、身につけてぜひあなたも魔法の世界へお出かけください!

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)