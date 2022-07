Jリーグは29日、明治安田生命J1、J2、J3リーグの後半戦日程を発表した。

J1、J2、J3リーグの佳境に差し掛かる終盤戦は、これまで対戦カードのみの発表となっていた。今回の発表により、今季のJリーグの全試合の開催日時、キックオフ時間、開催スタジアムが決定している。

なお、明治安田生命J2リーグにおいて、10月15日に予定されている第41節東京ヴェルディvsアルビレックス新潟(味スタ)、および同16日に予定されているFC町田ゼルビアvsヴァンフォーレ甲府(Gスタ)は、東京V、甲府が天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会で準決勝に進出した場合、開催日が10/19(水)に変更となる可能性がある。

今回発表された明治安田生命J1、J2、J3リーグの後半戦日程は下記の通り。

◆明治安田生命J1リーグ

▼第26節(延期分)

●9月14日(水)

19:00 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス(サンガS)

19:00 ヴィッセル神戸 vs FC東京(ノエスタ)

19:30 浦和レッズ vs セレッソ大阪(埼玉)

▼第27節(延期分)

●10月12日(水)

19:00 横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田(日産ス)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ(ノエスタ)

19:30 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌(埼玉)

▼第28節

●9月2日(金)

19:30 北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪(札幌ド)

●9月3日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ(カシマ)

18:30 ジュビロ磐田 vs 柏レイソル(エコパ)

18:30 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス(Eスタ)

19:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス(味スタ)

19:00 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ(レモンS)

19:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸(サンガS)

19:00 ガンバ大阪 vs サガン鳥栖(パナスタ)

19:00 アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス(ベススタ)

▼第29節

●9月10日(土)

18:00 清水エスパルス vs 湘南ベルマーレ(アイスタ)

18:30 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島(等々力)

19:00 浦和レッズ vs 柏レイソル(埼玉)

19:00 横浜F・マリノス vs アビスパ福岡(日産ス)

19:00 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ(サンガS)

19:00 ガンバ大阪 vs FC東京(パナスタ)

19:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖 (ヨドコウ)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス (ノエスタ)

●9月11日(日)

13:05 北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田(札幌ド)

▼第30節

●9月16日(金)

19:00 サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ(駅スタ)

●9月17日(土)

18:00 ジュビロ磐田 vs セレッソ大阪(ヤマハ)

19:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ(三協F柏)

19:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ(レモンS)

19:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島(豊田ス)

19:00 アビスパ福岡 vs 清水エスパルス(ベススタ)

●9月18日(日)

14:00 横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌(日産ス)

19:00 FC東京 vs 京都サンガF.C.(国立)

19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪(ノエスタ)

▼第31節

●10月1日(土)

14:00 清水エスパルス vs ジュビロ磐田(アイスタ)

14:00 セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ(ヨドコウ)

14:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸(ベススタ)

15:00 鹿島アントラーズ vs FC東京(カシマ)

15:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ(Eスタ)

15:00 サガン鳥栖 vs 京都サンガF.C.(駅スタ)

16:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ(札幌厚別)

16:00 名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス(豊田ス)

16:00 ガンバ大阪 vs 柏レイソル(パナスタ)

▼第32節

●10月8日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡(札幌厚別)

14:00 川崎フロンターレ vs 清水エスパルス(等々力)

14:00 横浜F・マリノス vs ガンバ大阪(日産ス)

14:00 ジュビロ磐田 vs 鹿島アントラーズ(ヤマハ)

14:00 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス(サンガS)

14:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島(ノエスタ)

15:00 浦和レッズ vs サガン鳥栖(埼玉)

15:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ(味スタ)

16:00 柏レイソル vs セレッソ大阪(三協F柏)

▼第33節

●10月29日(土)

15:00 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸(等々力)

15:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ(日産ス)

15:00 湘南ベルマーレ vs サガン鳥栖(レモンS)

15:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ(アイスタ)

15:00 名古屋グランパス vs FC東京(豊田ス)

15:00 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪(サンガS)

15:00 ガンバ大阪 vs ジュビロ磐田(パナスタ)

15:00 サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌(Eスタ)

15:00 アビスパ福岡 vs 柏レイソル(ベススタ)

▼第34節

●11月5日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 清水エスパルス(札幌ド)

14:00 鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪(カシマ)

14:00 浦和レッズ vs アビスパ福岡(埼玉)

14:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ(三協F柏)

14:00 FC東京 vs 川崎フロンターレ(味スタ)

14:00 ジュビロ磐田 vs 京都サンガF.C.(ヤマハ)

14:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス(ヨドコウ)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス(ノエスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島(駅スタ)

◆明治安田生命J2リーグ

▼第34節

●9月3日(土)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎(フクアリ)

18:00 アルビレックス新潟 vs 大分トリニータ(デンカS)

18:30 FC琉球 vs ブラウブリッツ秋田(タピスタ)

19:00 ベガルタ仙台 vs 水戸ホーリーホック(ユアスタ)

19:00 モンテディオ山形 vs いわてグルージャ盛岡(NDスタ)

19:00 ツエーゲン金沢 vs 東京ヴェルディ(石川西部)

19:00 レノファ山口FC vs 横浜FC(みらスタ)

19:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府(鳴門大塚)

●9月4日(日)

18:00 栃木SC vs ザスパクサツ群馬(栃木グ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs FC町田ゼルビア(Cスタ)

19:00 ロアッソ熊本 vs 大宮アルディージャ(えがおS)

▼第35節

●9月10日(土)

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs 水戸ホーリーホック(いわスタ)

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢(フクアリ)

18:00 東京ヴェルディ vs ザスパクサツ群馬(味スタ)

18:00 FC町田ゼルビア vs レノファ山口FC(Gスタ)

18:00 横浜FC vs 栃木SC(ニッパツ)

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 大宮アルディージャ(JITス)

18:00 アルビレックス新潟 vs FC琉球(デンカS)

18:30 ブラウブリッツ秋田 vs 徳島ヴォルティス(ソユスタ)

19:00 ファジアーノ岡山 vs モンテディオ山形(Cスタ)

19:00 V・ファーレン長崎 vs ロアッソ熊本(トラスタ)

19:00 大分トリニータ vs ベガルタ仙台(昭和電ド)

▼第36節

●9月14日(水)

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs ジェフユナイテッド千葉(いわスタ)

19:00 モンテディオ山形 vs 横浜FC(NDスタ)

19:00 水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎(Ksスタ)

19:00 栃木SC vs ベガルタ仙台(カンセキ)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs FC琉球(正田スタ)

19:00 大宮アルディージャ vs 大分トリニータ(NACK)

19:00 東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田(味スタ)

19:00 レノファ山口FC vs ツエーゲン金沢(みらスタ)

19:00 徳島ヴォルティス vs ファジアーノ岡山(鳴門大塚)

19:00 ロアッソ熊本 vs FC町田ゼルビア(えがおS)

19:30 ヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟(JITス)

▼第37節

●9月17日(土)

19:00 ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎(Cスタ)

●9月18日(日)

13:00 ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス(ユアスタ)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ザスパクサツ群馬(ソユスタ)

18:00 モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉(NDスタ)

18:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ(Gスタ)

18:00 横浜FC vs ヴァンフォーレ甲府(ニッパツ)

18:00 アルビレックス新潟 vs 水戸ホーリーホック(デンカS)

18:00 ツエーゲン金沢 vs 大分トリニータ(石川西部)

18:30 FC琉球 vs レノファ山口FC(タピスタ)

19:00 大宮アルディージャ vs 栃木SC(NACK)

●9月19日(月・祝)

13:05 ロアッソ熊本 vs いわてグルージャ盛岡(えがおS)

▼第38節

●9月24日(土)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs レノファ山口FC(正田スタ)

16:00 東京ヴェルディ vs モンテディオ山形(味スタ)

19:00 V・ファーレン長崎 vs 横浜FC(トラスタ)

19:00 大分トリニータ vs ヴァンフォーレ甲府(昭和電ド)

●9月25日(日)

13:00 ファジアーノ岡山 vs ベガルタ仙台(Cスタ)

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs ツエーゲン金沢(いわスタ)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs FC町田ゼルビア(ソユスタ)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本(フクアリ)

14:00 アルビレックス新潟 vs 大宮アルディージャ(デンカS)

17:00 徳島ヴォルティス vs 水戸ホーリーホック(鳴門大塚)

18:00 栃木SC vs FC琉球(栃木グ)

▼第39節

●10月1日(土)

14:00 モンテディオ山形 vs アルビレックス新潟(NDスタ)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs 大宮アルディージャ(正田スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木SC(JITス)

16:00 徳島ヴォルティス vs FC町田ゼルビア(鳴門大塚)

18:30 FC琉球 vs 横浜FC(タピスタ)

19:00 大分トリニータ vs V・ファーレン長崎(昭和電ド)

●10月2日(日)

13:00 ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田(えがおS)

14:00 ベガルタ仙台 vs 東京ヴェルディ(ユアスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉(Ksスタ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs ファジアーノ岡山(石川西部)

14:00 レノファ山口FC vs いわてグルージャ盛岡(SV下関)

▼第40節

●10月8日(土)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ジェフユナイテッド千葉(ソユスタ)

14:00 アルビレックス新潟 vs ベガルタ仙台(デンカS)

14:00 V・ファーレン長崎 vs 徳島ヴォルティス(トラスタ)

14:00 ロアッソ熊本 vs ザスパクサツ群馬(えがおS)

17:00 いわてグルージャ盛岡 vs 東京ヴェルディ(いわスタ)

●10月9日(日)

13:05 ヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山(JITス)

14:00 モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック(NDスタ)

14:00 大宮アルディージャ vs レノファ山口FC(NACK)

14:00 FC町田ゼルビア vs 栃木SC(Gスタ)

14:00 ツエーゲン金沢 vs FC琉球(石川西部)

18:00 横浜FC vs 大分トリニータ(ニッパツ)

▼第41節

●10月15日(土)

14:00 東京ヴェルディ vs アルビレックス新潟(味スタ)※天皇杯で準決勝に進出した場合、10/19(水)に変更の可能性あり

14:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC(トラスタ)

●10月16日(日)

14:00 栃木SC vs 水戸ホーリーホック(カンセキ)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs いわてグルージャ盛岡(正田スタ)

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC琉球(フクアリ)

14:00 FC町田ゼルビア vs ヴァンフォーレ甲府(Gスタ)※天皇杯で準決勝に進出した場合、10/19(水)に変更の可能性あり

14:00 ファジアーノ岡山 vs ブラウブリッツ秋田(Cスタ)

14:00 大分トリニータ vs モンテディオ山形(昭和電ド)

16:00 ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本(ユアスタ)

18:00 横浜FC vs ツエーゲン金沢(ニッパツ)

18:30 徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ(鳴門大塚)

▼第42節

●10月23日(日)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台(ソユスタ)

14:00 モンテディオ山形 vs 徳島ヴォルティス(NDスタ)

14:00 水戸ホーリーホック vs ザスパクサツ群馬(Ksスタ)

14:00 大宮アルディージャ vs V・ファーレン長崎(NACK)

14:00 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山(味スタ)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs いわてグルージャ盛岡(JITス)

14:00 アルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビア(デンカS)

14:00 ツエーゲン金沢 vs 栃木SC(石川西部)

14:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉(みらスタ)

14:00 ロアッソ熊本 vs 横浜FC(えがおS)

14:00 FC琉球 vs 大分トリニータ(タピスタ)

◆明治安田生命J3リーグ

▼第23節

●9月3日(土)

16:00 アスルクラロ沼津 vs 鹿児島ユナイテッドFC(愛鷹)

16:30 いわきFC vs AC長野パルセイロ(Jスタ)

18:00 SC相模原 vs ガイナーレ鳥取(ギオンス)

18:00 松本山雅FC vs 愛媛FC(サンアル)

18:00 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC(富山)

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs テゲバジャーロ宮崎(プラスタ)

19:00 FC岐阜 vs Y.S.C.C.横浜(長良川)

●9月4日(日)

16:00 FC今治 vs ギラヴァンツ北九州(夢スタ)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 藤枝MYFC(ピカスタ)

▼第24節

●9月10日(土)

17:00 福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC(とうスタ)

17:00 藤枝MYFC vs ヴァンラーレ八戸(藤枝サ)

18:00 カターレ富山 vs テゲバジャーロ宮崎(富山)

18:30 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津(Axis)

19:00 FC岐阜 vs AC長野パルセイロ(長良川)

19:00 愛媛FC vs FC今治(ニンスタ)

●9月11日(日)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs SC相模原(ニッパツ)

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs いわきFC(ミクスタ)

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(白波スタ)

▼第25節

●9月17日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs カマタマーレ讃岐(ニッパツ)

15:00 アスルクラロ沼津 vs カターレ富山(愛鷹)

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC岐阜(プラスタ)

●9月18日(日)

14:00 松本山雅FC vs ガイナーレ鳥取(サンアル)

14:00 藤枝MYFC vs SC相模原(藤枝サ)

15:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 愛媛FC(ユニスタ)

15:30 FC今治 vs いわきFC(夢スタ)

18:00 AC長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFC(長野U)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州(白波スタ)

▼第26節

●9月24日(土)

18:30 ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC(Axis)

19:00 愛媛FC vs 藤枝MYFC(ニンスタ)

●9月25日(日)

13:00 いわきFC vs FC岐阜(Jスタ)

14:00 SC相模原 vs ヴァンラーレ八戸(ギオンス)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山(ピカスタ)

14:00 テゲバジャーロ宮崎 vs FC今治(ユニスタ)

15:00 福島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州(とうスタ)

15:00 松本山雅FC vs Y.S.C.C.横浜(サンアル)

18:00 AC長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津(長野U)

▼第27節

●10月1日(土)

14:00 藤枝MYFC vs Y.S.C.C.横浜(藤枝サ)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ(白波スタ)

●10月2日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 愛媛FC(プラスタ)

13:00 いわきFC vs カマタマーレ讃岐(Jスタ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 松本山雅FC(愛鷹)

13:00 FC今治 vs ガイナーレ鳥取(夢スタ)

14:00 カターレ富山 vs SC相模原(富山)

14:00 FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC(長良川)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs テゲバジャーロ宮崎(ミクスタ)

▼第28節

●10月8日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ニッパツ)

14:00 SC相模原 vs FC今治(ギオンス)

19:00 愛媛FC vs AC長野パルセイロ(ニンスタ)

●10月9日(日)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs いわきFC(チュスタ)

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 福島ユナイテッドFC(ユニスタ)

14:00 藤枝MYFC vs 松本山雅FC(藤枝サ)

14:00 FC岐阜 vs カターレ富山(長良川)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津(ピカスタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸(ミクスタ)

▼第29節

●10月15日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC今治(ニッパツ)

14:00 松本山雅FC vs FC岐阜(サンアル)

●10月16日(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(とうスタ)

13:00 カターレ富山 vs 藤枝MYFC(富山)

13:00 アスルクラロ沼津 vs いわきFC(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸(Axis)

13:05 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎(白波スタ)

14:00 AC長野パルセイロ vs SC相模原(長野U)

14:00 愛媛FC vs ギラヴァンツ北九州(ニンスタ)

▼第30節

●10月22日(土)

14:00 藤枝MYFC vs テゲバジャーロ宮崎(藤枝サ)

●10月23日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山(プラスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(とうスタ)

13:00 いわきFC vs 愛媛FC(Jスタ)

13:00 FC今治 vs 松本山雅FC(夢スタ)

14:00 AC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜(長野U)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs SC相模原(ピカスタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取(ミクスタ)

19:00 FC岐阜 vs アスルクラロ沼津(長良川)

▼第31節

●10月29日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 福島ユナイテッドFC(ニッパツ)

●10月30日(日)

13:00 カターレ富山 vs FC今治(富山)

13:00 アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs 藤枝MYFC(Axis)

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs いわきFC(ユニスタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 愛媛FC(白波スタ)

13:05 松本山雅FC vs AC長野パルセイロ(サンアル)

14:00 SC相模原 vs FC岐阜(ギオンス)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs ギラヴァンツ北九州(ピカスタ)

▼第32節

●11月6日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs Y.S.C.C.横浜(プラスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(とうスタ)

13:00 いわきFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(Jスタ)

13:00 AC長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取(長野U)

13:00 FC今治 vs 藤枝MYFC(夢スタ)

14:00 カターレ富山 vs 松本山雅FC(富山)

14:00 FC岐阜 vs テゲバジャーロ宮崎(長良川)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs SC相模原(ミクスタ)

15:00 愛媛FC vs カマタマーレ讃岐(ニンスタ)

▼第33節

●11月12日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ガイナーレ鳥取(ニッパツ)

15:00 愛媛FC vs アスルクラロ沼津(ニンスタ)

●11月13日(日)

13:00 FC今治 vs AC長野パルセイロ(夢スタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs FC岐阜(白波スタ)

13:05 テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅FC(ユニスタ)

14:00 SC相模原 vs いわきFC(ギオンス)

14:00 藤枝MYFC vs 福島ユナイテッドFC(藤枝サ)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸(ピカスタ)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs カターレ富山(ミクスタ)

▼第34節

●11月20日(日)

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC今治(プラスタ)

14:00 福島ユナイテッドFC vs 愛媛FC(とうスタ)

14:00 いわきFC vs Y.S.C.C.横浜(Jスタ)

14:00 松本山雅FC vs SC相模原(サンアル)

14:00 AC長野パルセイロ vs 藤枝MYFC(長野U)

14:00 カターレ富山 vs 鹿児島ユナイテッドFC(富山)

14:00 アスルクラロ沼津 vs テゲバジャーロ宮崎(愛鷹)

14:00 FC岐阜 vs ギラヴァンツ北九州(長良川)

14:00 ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐(Axis)