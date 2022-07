ASH DA HERO、1stアルバムリード曲「Merry Go Round」MVプレミア公開

ASH DA HEROが、メジャー1stフルアルバム『Genesis』よりリード曲となる「Merry Go Round」を先行配信。21時よりMVをプレミア公開する。

さらに7月29日20時15分からはASH DA HEROのOfficial YouTube Channelにて「Merry Go Round」のリリース記念生配信が決定した。その後21時に「Merry Go Round」のMVがプレミア公開される。

関連記事:ASH DA HEROが語る野望「歴史を作り、ロックバンドとしての道を示したい」

また、新しいライブやフェスへの出演も続々と決定している。8月20日には「SUMMER SONIC 2022」東京会場のJ-CULTURE STAGEに出演、9月18日には「イナズマロックフェス2022へ」の出演も発表した。さらに10月8日(土)には「THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2022」への出演も決定、9月4日、5日に開催される「VAMPROSE ARCHIVES presents HYDE LIVE 2022 RUMBLE FISH (追加公演)」にもゲスト出演する。

なお、9月3日より始まるツアー「ASH DA HERO LIVE TOUR 2022 ”Genesis”」のチケット一般発売は7月29日18時より開始。10月29日ツアーファイナルZepp Divercity(TOKYO)のチケットをイープラスで購入した人だけが参加できる限定生配信イベント「ASH DA HERO ”Genesis”スペシャル生配信ライブ」も9月24日に行われる。

<リリース情報>

ASH DA HERO

先行配信曲「Merry Go Round」

先行配信日:2022年7月29日(金)

https://lnk.to/ADH_Genesis

ASH DA HERO

メジャー1stフルアルバム『Genesis』

発売日:2022年8月31日(水)

【初回生産限定盤】

価格:5500円(税込)

品番:LAPS-35014

仕様:CD+Blu-ray、豪華ブックレット付属

【通常盤】

価格:3900円(税込)

品番:LAPS-5014

仕様:CD

アルバム予約リンク

https://lnk.to/ADH_Genesis

=CD収録楽曲=

1. Genesis

2. New Revolution

3. Merry Go Round

4. Dead or Alive

5. Avengers

6. エゴイスト

7. Rain on the roof

8. レーゾンデートル

9. Just do it

10. WARAWARA

11. Remember

12. 世界をぶん殴れ

=Blu-ray収録内容=※初回生産限定盤のみ

ドキュメンタリー映像収録

<ライブ情報>

「ASH DA HERO LIVE TOUR 2022 ”Genesis”」

2022年9月3日(土)千葉・LOOK

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年9月11日(日)埼玉・HEVENS ROCK さいたま新都心VJ-3

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年9月17日(土)横浜・F.A.D YOKOHAMA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月1日(土)名古屋・DIAMOND HALL

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月2日(日)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月15日(土)広島・SECOND CRUTCH

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月16日(日)大阪・BIGCAT

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月22日(土)仙台・CLUB JUNK BOX

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

【ファイナル】

2022年10月29日(土)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

7月29日(金)18時 チケット一般発売

https://ashdahero.com/contents/9907

「ASH DA HERO "Genesis"スペシャル生配信ライブ」

2022年9月24日(土)夜生配信

※期間限定のアーカイブ配信あり

詳細はこちら

https://spice.eplus.jp/articles/305909

ASH DA HERO Official HP https://ashdahero.com/