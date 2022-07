hide(X JAPAN、hide with Spread Beaver)の誕生日を祝うライブイベント「hide Birthday Party 2022」が12月11日に神奈川・CLUB CITTA'で開催される。

「hide Birthday Party」はhideの誕生日である12月13日前後に毎年行われているイベント。コロナ禍の影響により3年ぶりの有観客開催となった今年のライブには、X JAPANのPATA(G)やhide with Spread BeaverのメンバーであるI.N.A.(Computer, Per)、Chirolyn(B)、DIE(Key)、JOE(Dr)、Kiyoshi(G)のほか、Calmera、defspiral、heidi.、MADBEAVERS、SPEED OF LIGHTS、ZEPPET STORE、DJ桃知みなみといった面々が出演する。

hideのオフィシャルファンクラブサイトでは本日7月29日よりチケットの先行抽選予約を受付中。

hide Birthday Party 2022

2022年12月11日(日)神奈川県 CLUB CITTA'

<出演者>

hide / Calmera / Chirolyn(hide with Spread Beaver) / defspiral / DIE (hide with Spread Beaver、Ra:IN) / heidi. / I.N.A.(hide with Spread Beaver) / MADBEAVERS / PATA(X JAPAN、Ra:IN) / SPEED OF LIGHTS / ZEPPET STORE / DJ桃知みなみ