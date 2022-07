「BLACKPINK」「ITZY」「2NE1」…景井ひなが考える『妄想夏フェスタイムテーブル』

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組とコカ・コーラによるプロジェクト『妄想夏フェスタイムテーブル2022 supported by Coke Studio』に参加し、夏フェスのラインナップを考えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 景井ひなLOCKS!」7月27日(水)放送分)景井:これは、SCHOOL OF LOCK! とコカ・コーラさんによる、この夏のプロジェクト! 生徒(リスナー)のみんなは夏フェスの主催者・オーガナイザーになったつもりで、妄想でタイムテーブルを作成。特設サイトからタイムテーブルの画像を作り、ツイートしたら応募完了! 抽選で1組2名の生徒を、妄想ではなく、リアルな夏フェス(『SWEET LOVE SHOWER 2022』)に招待するというプロジェクトです!私も、妄想でタイムテーブルを作ってみました! 5組なんですけど、順番とか難しくて、本当に主催者側になった気持ちで作ってました。今夜はそのタイムテーブルを発表していきます!ちなみに私は、夏フェスに1回も行ったことありません(笑)。なので、今回作るのは完璧完全な妄想です! 「そういうのもあっていいな」っていう優しい目で聴いていただけると嬉しいです。景井:私が考えたステージ名は……『ガールズクラッシュ』! 「ガールズクラッシュ」とは、同性にも衝撃を与えるほど魅力的な女性っていう意味です。これが韓国の音楽シーンから誕生したものらしく、今回は名前の通り「この方たちはガールズクラッシュだな!」っていう方たちを選ばせていただきました。景井:やっぱり、1発目のガールズクラッシュといえば、BLACKPINKでしょう! ちなみに、夏フェスって野外が多いと思うんですけど、私は屋内の夏フェスをイメージしております。なので、1発目にパーン! みたいな感じで紙吹雪が弾けちゃったりして、盛り上げていけたらなと思っております。景井:新時代アーティストのガールズクラッシュといえば、æspaなんじゃないか! ってぐらい、今、人気ですよね。æspaはアバターみたいな、すごく独特な世界観でやってる方たちなんです。だからこそ、実際に生でライブを見ると表情とかってどうなんだろうっていう。アバターを意識していても、ライブなら笑ったりとかするのかなって。そういう新たな一面を見たいなっていう意味も込めて、2組目に呼ばせていただきました!景井:ほんとに歌唱力がすごいんです! ITZYと同じ事務所には、TWICEだったり、NiziUだったり、NMIXXだったり……いろんな方がいるんですけれど。その中でも、ITZYは歌唱力がすごいです!最近カムバしましたけど、みんな顔もかわいいし。ただ単純に会いたい! 主催者の勝手な……(笑)。もっともっと有名になってほしい! もっといろんな方に知ってほしい! っていう意味も込めています……すでに有名なんですけどね。いまよりも、もっと有名になってほしいな、って。なので、今回呼ばせていただきました。景井:MAMAMOOはベテランですよ。すごいです! 今まで紹介してきた方々も、新時代のガールズクラッシュ寄りの子たちなんですけど、MAMAMOOはずっと独自のガールズクラッシュの世界観がありますね。ITZYと言ったことが被るんですけど、歌唱力がすごいです。K-POP界で歌がめちゃくちゃうまい女性のアーティストって言われたら、MAMAMOOを1位に上げるぐらい歌唱力のすごさがあります!大人の女性なので、色気もあるし、この夜の時間帯からはちょうどいいんじゃないかなって。艶やかなステージになってくれたら、みんな盛り上がるんじゃないかな? この時、スポットライトをいっぱい、“ベーッ”って……なんて言うんだろう? そう! レーザー! いや~夢が膨らんでくる!景井:ガールズクラッシュ初代といえばこの方々です。もう最高なんですよ! 今、K-POPが好きでミュージックビデオとかよく見てる方に、わかりやすく説明すると……車をハンマーで破壊したりとかするような描写は、2NE1が最初なんですよ! 本当に1番最初で、マジで尖がってて……!今のガールズクラッシュは、憧れている人がマネできるような感じだけど、2NE1のガールズクラッシュってマジでぶっ壊れてて! 髪の毛が全部逆毛でトサカみたいなのとか、ちょんまげ1本とか、半分刈り上げて半分ロン毛とか……本当にマネできない(笑)。尖りに尖りまくってた時代です。初代のガールズクラッシュといえば2NE1ということで、大トリに呼びました!景井ひなが“妄想”したタイムテーブルは、『妄想夏フェスタイムテーブル2022 supported by Coke Studio』特設サイトで公開されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/