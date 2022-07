BLACKPINKが、PUBG MOBILEとのコラボ曲「Ready for Love」MV公開

BLACKPINKが、モバイルゲーム・PUBG MOBILEと共同で開発したスペシャルトラック「Ready for Love」と同楽曲のMVを公開した。

先週末に開催されたゲーム内コンサート「THE VIRTUAL」で初めて披露された同楽曲。Netflixのドキュメンタリー番組「Light Up the Sky」でも紹介されたスペシャルトラック「Ready for Love」は、 欲しいものをあきらめない心をテーマとしたエンパワーメントな楽曲。MVでは、JISOO、JENNIE、ROSÉ、LISAのPUBG MOBILEアバターが、様々な美しいシーンを駆け抜ける姿を見ることができる。

【動画を見る】BLACKPINK X PUBG MOBILE「Ready for Love」MV

「THE VIRTUAL」は今週末、最後のステージとして再び開催。PUBG MOBILEにログインしているプレイヤーは、 インタラクティブなオーディオとスペクタクルな映像を体験することが可能。BLACKPINKのライトスティックを振り、泡の中で無重力になり、ミニゲームで遊びながら彼女たちの巨大なアバターと一緒に楽しむことができる。BLACKPINKのメンバーが各楽曲で着用している衣装をモチーフにした、DDU-DU DDU-DU セット、Kill This Love セット、How You Like That セット、Ready For Love セットといった特別な衣装セットも用意。ゲーム内イベントのデイリーミッションを達成することで、Lovesick Girlsの限定衣装セットも入手することができる。さらに、BLACKPINKの4人のボイスを収録した「BLACKPINKボイスカード」もショップに登場中。

PUBG MOBILEで開催されるBLACKPINKの「THE VIRTUAL」最終公演は7月30日(土)11時から8月1日(月)9時の期間中、いつでも可能となっている。

PUBG MOBILE JAPAN公式YouTubeチャンネル https://youtu.be/JamWY4ubEdY