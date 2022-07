おめかしリボンのシナモロールたちが『食べマス』に！一緒に楽しむティータイム♪

サンリオのキャラクターの中でも大人気のシナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコが、リボンで可愛くおめかしした姿で「食べマス」に登場! 2022年8月2日(火)より全国のローソンのチルドデザートコーナー(ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く)にて発売となる。

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。

今回紹介する「食べマス サンリオキャラクターズ2022」の ”シナモロール” は、両耳にリボンを付けたツインテールスタイル、 ”ポムポムプリン” と今回食べマスシリーズ初登場の ”ポチャッコ” は首元にリボンを付けた蝶ネクタイスタイル。

中身の餡は ”シナモロール” はミルク味、 ”ポムポムプリン” はプリン味、 ”ポチャッコ” は大好物のバナナ味だ。

3種ともリボンで可愛くおめかしした仕様で、思わず並べて写真を撮りたくなるフォトジェニックな見た目となっている。

可愛い和菓子になったシナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコと一緒にティータイムを楽しんでみてはいかが?

※「食べマス」はバンダイの登録商標です。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 632853