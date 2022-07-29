フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

7月29日（金）〜31日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブル、出演アーティストの関連記事をまとめた。
※掲載情報は7月29日（金）午前9時現在のもの
※注意事項
・アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみ。
・ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。
・ライブ配信の模様は、各日終了後、1回のみリピート配信あり。
・配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。
フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
1日目・7月29日（金）
【画像を見る】ひと目でわかるYouTube配信タイムテーブル
▼Channel 1
11:00~ THE HU
13:00~ OAU
15:00~ Original Love
17:00~ clammbon
19:00~ HIATUS KAIYOTE
20:20~ SYD
22:00~ BONOBO
▼Channel 2
10:30~ Michael Kaneko
12:00~ No Buses
13:10~ KIKAGAKU MOYO
14:20~ THE NOVEMBERS
16:00~ Night Tempo
Ladies In The City Live Set
18:00~ Awich
20:00~ JONAS BLUE（BE:FIRSTゲスト出演予定）
21:10~ VAMPIRE WEEKEND
▼Channel 3
11:30~ 踊ってばかりの国
12:30~ DOPING PANDA
14:00~ WONK
15:10~ 木村充揮 ロックンロールバンド
16:20~ JPEGMAFIA
18:00~ D.A.N.
19:30~ DAWES
21:50~ SPECIAL OTHERS
2日目・7月30日（土）
【画像を見る】ひと目でわかるYouTube配信タイムテーブル
▼Channel 1
11:00~ BLOODYWOOD
13:00~ ORANGE RANGE
14:10~ SHERBETS
16:00~ GRAPEVINE
17:10~ KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男
19:00~ FOALS
21:10~ JACK WHITE
▼Channel 2
10:30~ The fin.
12:00~ 崎山蒼志
13:20~ T字路s
15:00~ 折坂悠太（重奏）
17:00~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
18:10~ GLIM SPANKY
20:00~ DINOSAUR JR.
21:00~ NAI PALM from HIATUS KAIYOTE
▼Channel 3
11:30~ 石橋英子
12:30~ Fire EX.
14:00~ SAY SUE ME
15:10~ toconoma
16:20~ SNAIL MAIL
18:00~ CreativeDrugStore
19:10~ 中納良恵
20:30~ ARLO PARKS
22:00~ Cornelius
3日目・7月31日（日）
【画像を見る】ひと目でわかるYouTube配信タイムテーブル
▼Channel 1
11:00~ go!go!vanillas
13:10~ 七尾旅人
15:00~ ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA
(feat. UA、中納良恵、トータス松本)
16:10~ BLACK COUNTRY, NEW ROAD
17:50~ SUPERORGANISM
20:40~ ハナレグミ
▼Channel 2
11:00~ Kroi
12:00~ 石崎ひゅーい
13:00~ JAPANESE BREAKFAST
14:10~ Elephant Gym
16:00~ マカロニえんぴつ
17:10~ 角野隼斗
19:50~ ずっと真夜中でいいのに。
▼Channel 3
10:30~ Acidclank (selected by ROOKIE A GO-GO)
11:30~ 奇妙礼太郎
12:30~ YOUR SONG IS GOOD
14:10~ 鈴木雅之
15:20~ ALTIN GÜN
17:00~ PUNPEE
18:40~ 中村佳穂
20:10~ MOGWAI
22:00~ MURA MASA