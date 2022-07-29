フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

7月29日（金）〜31日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブル、出演アーティストの関連記事をまとめた。

※掲載情報は7月29日（金）午前9時現在のもの

※注意事項

・アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみ。

・ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。

・ライブ配信の模様は、各日終了後、1回のみリピート配信あり。

・配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/

【2日目・7月30日（土）はこちら】

【3日目・7月31日（日）はこちら】

1日目・7月29日（金）

【画像を見る】ひと目でわかるYouTube配信タイムテーブル

>>>フジロック関連記事まとめ・1日目はこちら

▼Channel 1

11:00~ THE HU

13:00~ OAU

15:00~ Original Love

17:00~ clammbon

19:00~ HIATUS KAIYOTE

20:20~ SYD

22:00~ BONOBO

▼Channel 2

10:30~ Michael Kaneko

12:00~ No Buses

13:10~ KIKAGAKU MOYO

14:20~ THE NOVEMBERS

16:00~ Night Tempo

Ladies In The City Live Set

18:00~ Awich

20:00~ JONAS BLUE（BE:FIRSTゲスト出演予定）

21:10~ VAMPIRE WEEKEND

▼Channel 3

11:30~ 踊ってばかりの国

12:30~ DOPING PANDA

14:00~ WONK

15:10~ 木村充揮 ロックンロールバンド

16:20~ JPEGMAFIA

18:00~ D.A.N.

19:30~ DAWES

21:50~ SPECIAL OTHERS

>>>フジロック関連記事まとめ・1日目はこちら

2日目・7月30日（土）

【画像を見る】ひと目でわかるYouTube配信タイムテーブル

>>>フジロック関連記事まとめ・2日目はこちら

▼Channel 1

11:00~ BLOODYWOOD

13:00~ ORANGE RANGE

14:10~ SHERBETS

16:00~ GRAPEVINE

17:10~ KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男

19:00~ FOALS

21:10~ JACK WHITE

▼Channel 2

10:30~ The fin.

12:00~ 崎山蒼志

13:20~ T字路s

15:00~ 折坂悠太（重奏）

17:00~ TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

18:10~ GLIM SPANKY

20:00~ DINOSAUR JR.

21:00~ NAI PALM from HIATUS KAIYOTE

▼Channel 3

11:30~ 石橋英子

12:30~ Fire EX.

14:00~ SAY SUE ME

15:10~ toconoma

16:20~ SNAIL MAIL

18:00~ CreativeDrugStore

19:10~ 中納良恵

20:30~ ARLO PARKS

22:00~ Cornelius

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3日目・7月31日（日）

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▼Channel 1

11:00~ go!go!vanillas

13:10~ 七尾旅人

15:00~ ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA

(feat. UA、中納良恵、トータス松本)

16:10~ BLACK COUNTRY, NEW ROAD

17:50~ SUPERORGANISM

20:40~ ハナレグミ

▼Channel 2

11:00~ Kroi

12:00~ 石崎ひゅーい

13:00~ JAPANESE BREAKFAST

14:10~ Elephant Gym

16:00~ マカロニえんぴつ

17:10~ 角野隼斗

19:50~ ずっと真夜中でいいのに。

▼Channel 3

10:30~ Acidclank (selected by ROOKIE A GO-GO)

11:30~ 奇妙礼太郎

12:30~ YOUR SONG IS GOOD

14:10~ 鈴木雅之

15:20~ ALTIN GÜN

17:00~ PUNPEE

18:40~ ​​中村佳穂

20:10~ MOGWAI

22:00~ MURA MASA

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